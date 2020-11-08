В Украину движутся сильные морозы: появились новые карты погоды

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине принесет сильное похолодание аж до морозов

Погода в Украине скоро огорчит похолоданием и сильными ночными морозами до -5... -6 градусов. Днем температура будет в отдельных регионах около нуля. Синоптики Gismeteo обновили прогноз на две недели, а Наталка Диденко рассказала, что будет с погодой в стране в ближайшие дни.

Так, по словам Диденко, в стране начнет постепенно холодать, но осадки пока не предвидятся.

"Сколько видит синоптический глаз - никаких существенных дождей в Украине в ближайшее время не ожидается. Разве что туманы заволокут видимость, но это уже на расстоянии 200-500 метров", - пишет синоптик.

Завтра, 9 ноября, в Украине +7+12 градусов, а на Юге +10+14 тепла.

"В дальнейшем, на неделе, похолодание будет прибавлять по 2-5 градусов, пока во второй половине недели не поползут ночные "минусы", - добавила Диденко.

В Киеве в понедельник будет сухо, временами туман и температура около +8 градусов.

Синоптики Gismeteo показали на картах погоды на две недели, что температура начнет постепенно снижаться уже с понедельника-вторника (в зависимости от региона).

Первые морозы ночью придут на Восток уже в среду, к субботе доберутся до Севера, чуть позже понизится градус и на Западе. В южных областях в середине ноября температура достигнет нуля.

Ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Одессы на ближайшие две недели.

Погода в Киеве на две недели (скрин: gismeteo.ua)

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