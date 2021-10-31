В Украину движутся холодные дожди: где и когда сильнее всего испортится погода

Прогноз на завтра, 1 ноября

По словам синоптика Наталки Диденко, в первый день ноября страна все еще будет под влиянием антициклона, "если туманы не наберутся новой силы и не закроют новый зимнее время серой пеленой".

Осадки маловероятны, разве что в Одесской области небольшой дождь. Ветер завтра будет юго-восточным, в западных областях порывистым.

Температура воздуха комфортная, +10+15 градусов.

В Украинском гидрометцентре показали на картах прогноз погоды на первый день ноября.

Скрин: Погода в Украине 1 ноября (meteo.gov.ua)

Похолодание придет во вторник, но долго не задержится

По прогнозу Диденко, 2 ноября похолодает в северных областях, а во многих областях Украины появятся дожди.

В Укргидрометцентре прогнозируют во вторник дожди на востоке, юге и в части северных областей. Температура +7+11, на юге до +15 градусов.

В среду, 3 ноября, температура повысится на несколько градусов, а осадки поредеют.

Скрин: Погода в Украине 2-3 ноября (meteo.gov.ua)

В четверг-пятницу, 4-5 ноября в Украине потеплеет еще сильнее. Местами может дождить, зато температура повысится в некоторых областях аж до +19 градусов, что практически рекордно для ноября.

Скрин: Погода в Украине 4-5 ноября (meteo.gov.ua)