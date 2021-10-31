В Украину движутся холодные дожди: где и когда сильнее всего испортится погода
Погода в Украине в ближайшее время испортится из-за атмосферного фронта, который принесет нам дожди, местами сильные, и похолодание. Впрочем, продержится неприятная погода недолго.
Что будет с погодой в стране в первую ноябрьскую рабочую неделю - читайте ниже в материале Styler.
Прогноз на завтра, 1 ноября
По словам синоптика Наталки Диденко, в первый день ноября страна все еще будет под влиянием антициклона, "если туманы не наберутся новой силы и не закроют новый зимнее время серой пеленой".
Осадки маловероятны, разве что в Одесской области небольшой дождь. Ветер завтра будет юго-восточным, в западных областях порывистым.
Температура воздуха комфортная, +10+15 градусов.
В Украинском гидрометцентре показали на картах прогноз погоды на первый день ноября.
Скрин: Погода в Украине 1 ноября (meteo.gov.ua)
Похолодание придет во вторник, но долго не задержится
По прогнозу Диденко, 2 ноября похолодает в северных областях, а во многих областях Украины появятся дожди.
В Укргидрометцентре прогнозируют во вторник дожди на востоке, юге и в части северных областей. Температура +7+11, на юге до +15 градусов.
В среду, 3 ноября, температура повысится на несколько градусов, а осадки поредеют.
Скрин: Погода в Украине 2-3 ноября (meteo.gov.ua)
В четверг-пятницу, 4-5 ноября в Украине потеплеет еще сильнее. Местами может дождить, зато температура повысится в некоторых областях аж до +19 градусов, что практически рекордно для ноября.
Скрин: Погода в Украине 4-5 ноября (meteo.gov.ua)
Ранее климатолог рассказала, как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия, спрогнозировав еще более жаркое лето.