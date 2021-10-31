В Україну сунуть холодні дощі: де і коли найсильніше зіпсується погода

Погода в Україні найближчим часом зіпсується через атмосферний фронт, який принесе нам дощі, місцями сильні, і похолодання. Втім, протримається неприємна погода недовго.

Що буде з погодою в країні в перший листопадовий робочий тиждень - читайте нижче в матеріалі Styler.

Прогноз на завтра, 1 листопада

За словами синоптика Наталки Діденко, в перший день листопада країна все ще буде під впливом антициклону, "якщо тумани не наберуться нової сили і не закриють новий зимовий час сірою пеленою".

Опади малоймовірні, хіба що в Одеській області невеликий дощ. Вітер завтра буде південно-східним, у західних областях поривчастим.

Температура повітря комфортна, +10+15 градусів.

В Українському гідрометцентрі показали на картах прогноз погоди на перший день листопада.

Скрін: Погода в Україні 1 листопада (meteo.gov.ua)

Похолодання прийде у вівторок, але довго не затримається

За прогнозом Діденко, 2 листопада похолодає в північних областях, а в багатьох областях України з'являться дощі.

В Укргідрометцентрі прогнозують у вівторок дощі на сході, півдні та в частині північних областей. Температура +7+11, на півдні до +15 градусів.

В середу, 3 листопада, температура підвищиться на кілька градусів, а опади порідшають.

Скрін: Погода в Україні 2-3 листопада (meteo.gov.ua)

У четвер-п'ятницю, 4-5 листопада в Україні потеплішає ще сильніше. Місцями може дощити, зате температура підвищиться в деяких областях аж до +19 градусів, що практично рекордно для листопада.

Скрін: Погода в Україні 4-5 листопада (meteo.gov.ua)