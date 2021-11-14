В Украину движется зимняя стихия: ливни с мокрым снегом накроют полстраны

В Украинском гидрометцентре датой ухудшения погоды называют пятницу, 19 ноября.

А вот понедельник, 15 ноября, будет с переменной облачностью, туманом, умеренной прохладой днем и небольшим морозом ночью. Осадки не предвидятся.

Температура днем +3... +8, на юге и Закарпатье +7... +11. Ночью 0... +4, на Закарпатье до -2 мороза, а на востоке -1... -5 в ночное время.

16 ноября снова без осадков, а ночью станет морознее. Днем 0... +5, ночью до -7 мороза. На западе и в Крыму температура немного повыше, +3... +9 днем (на Закарпатье +9... +11), ночью -3... +2 градуса.

Скрин: Погода в Украине 15-16 ноября (meteo.gov.ua)

В среду, 17 ноября дневная температура существенно не изменится, а вот ночью станет холоднее: на западе и в Крыму +1... -3, на востоке -6... -10, на остальных территориях -3... -8 градусов.

Четверг, 18 ноября принесет небольшие осадки в западные, а также возможно в южные области. Температура существенно не изменится.

Скрин: Погода в Украине 17-18 ноября (meteo.gov.ua)

А вот в пятницу 19 ноября, погода разгуляется не на шутку. Всю страну накроет атмосферным фронтом. Самые сильные осадки на западе и севере, причем в северных областях к дождю может присоединиться мокрый снег.

Температура днем +1... +5, на западе +3... +7, на юге +7... +10 градусов. Ночные морозы смягчатся, ожидается около +3 ... -3 градусов.

Скрин: Погода в Украине 19 ноября (meteo.gov.ua)