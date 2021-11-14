В Україну суне зимова стихія: зливи з мокрим снігом накриють півкраїни

В Українському гідрометцентрі датою погіршення погоди називають п'ятницю, 19 листопада.

А ось понеділок, 15 листопада, буде з мінливою хмарністю, туманом, помірною прохолодою вдень і невеликим морозом вночі. Опади не передбачаються.

Температура вдень +3... +8, на півдні та Закарпатті +7... +11. Вночі 0... +4, на Закарпатті до -2 морозу, а на сході -1... -5 в нічний час.

16 листопада знову без опадів, а вночі стане морозніше. Вдень 0... +5, вночі до -7 морозу. На заході і в Криму температура трохи вище, +3... +9 вдень (на Закарпатті +9... +11), вночі -3... +2 градуси.

Скрін: Погода в Україні 15-16 листопада (meteo.gov.ua)

В середу, 17 листопада денна температура істотно не зміниться, а ось вночі стане холодніше: на заході і в Криму +1... -3, на сході -6... -10, на інших територіях -3... -8 градусів.

Четвер, 18 листопада принесе невеликі опади в західні, а також можливо в південні області. Температура істотно не зміниться.

Скрін: Погода в Україні 17-18 листопада (meteo.gov.ua)

А ось в п'ятницю 19 листопада, погода розгуляється не на жарт. Всю країну накриє атмосферним фронтом. Найсильніші опади на заході і півночі, причому в північних областях до дощу може приєднатися мокрий сніг.

Температура вдень +1... +5, на заході +3... +7, на півдні +7... +10 градусів. Нічні морози пом'якшаться, очікується близько +3 ... -3 градусів.

Скрін: Погода в Україні 19 листопада (meteo.gov.ua)