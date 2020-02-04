На Украину движется снежная буря: какие области пострадают

Погода в Украине сильно испортится - ожидается сильный снег, местами ливни, порывистый ветер, метели, гололед и налипание мокрого снега. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

По словам Наталки Диденко, циклон по имени Petra ворвется в Украину уже в среду, 5 февраля.

Циклон накроет всю Украину, но Север и негорный Запад пострадают меньше всего. Тут ожидаются умеренные или небольшие осадки, но ветер будет штормовым.

"Самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на Востоке и Юге Украины, на Прикарпатье, Закарпатье и Карпатах", - пишет синоптик.

Кроме того, ожидается похолодание до -1... +3 градусов. Тепло еще удержится на Юге, где будет от +5 до +10, но уже к 6 февраля похолодает и там.

К концу недели в Украину придут морозы до -10 градусов и ниже.

В Киеве циклону разгуляться по полной не удастся. 5 февраля в столице ожидается сильный ветер, ночью дождь с мокрым снегом, утром - мокрый снег. А вот ко второй половине дня осадки поутихнут.

"Самая сложная погода завтра, 5-го февраля, вследствие выхода южного циклона, ожидается в центральных, восточных областях, на Юге, в Карпатах, на Прикарпатье и Закарпатье", - пишет Диденко.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра подтверждают прогноз Наталки Диденко на своих картах. Самая сложная ситуация 5 февраля будет в восточных областях, а также в Центре, тут будет сильный снег, а на Юге - ливни.

Погода в Украине 5 февраля (фото: meteo.gov.ua)