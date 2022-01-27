В Украину движется скандинавский штормовой циклон со снегом: какие области накроет непогодой

Погода в Украине окажется под влиянием скандинавского циклона, который принесет снег, мокрый снег, а также усиление ветра до штормовых значений.
Что будет с погодой в стране до конца недели - читайте ниже в нашем материале Styler.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко четверг, 27 января в Украине будет со снегом и мокрым снегом.
"Атмосферные фронты скандинавской циклонической семейки принесут влагу, с осадками, погоду практически повсюду, кроме восточных областей", - пишет синоптик.
Также начнет усиливаться ветер до штормовых значений. В четверг будет задувать на западе и севере, а в пятницу, практически везде в Украине ветер будет сильным.
Температура самая низкая в восточной части и на северо-востоке, днем ожидается -3... -8 градусов. На севере теплее будет в Житомирской и Киевской областях, днем 0... -2 градуса. На Черниговщине и Сумщине - морозно, -4... -7 градусов. А на западе от -2 мороза до +2 тепла.
В центральных областях 27 января градусы разбегутся, кто куда: Винницкая область около нуля, Кировоградская область и Черкасская область -1... -3 градуса, Полтавщина, Днепропетровщина -3... -7 градусов.
На юге, в Одесской области 0... +1 градус, в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму 0... -3 градуса мороза, на Запорожье -2... -5 градусов.
В Киеве 27 января ожидается снег и мокрый снег, на дорогах и тротуарах дополнительная каша, гололедица, видимость на дорогах недостаточное. Ветер с запада завтра усилится во второй половине дня.
В течение дня пятницы температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от -2 мороза до +1 тепла.
По данным синоптиков Gismeteo в следующие десять дней в столице температура воздуха будет колебаться на нуле, а вот осадков будет немало.
Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)
"Конец недели будет в Украине сравнительно теплым, с оттепелью (и на востоке потеплеет), ветреным, с периодическими осадками", - прогнозирует Диденко.
Смотрите ниже карты Украинского гидрометцентра до конца недели:
Скрин: Погода в Украине с 27 по 30 января (meteo.gov.ua)
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