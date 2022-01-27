В Україну суне скандинавський штормовий циклон зі снігом: які області накриє негодою

Почне сипати і задувати вже в четвер

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, четвер, 27 січня в Україні буде із снігом та мокрим снігом.

"Атмосферні фронти скандинавської циклонічної сімейки принесуть вологу, з опадами, погоду практично повсюди, окрім східних областей", - пише синоптик.

Також почне посилюватися вітер до штормових значень. В четвер задуватиме на заході та півночі, а в п'ятницю, практично скрізь в Україні вітер буде сильним.

Яка буде сьогодні температура

Температура найнижча в східній частині та на північному сході, вдень очікується -3... -8 градусів. На півночі тепліше буде в Житомирській та Київській областях, вдень 0... -2 градуси. На Чернігівщині та Сумщині - морозно, -4... -7 градусів. А на заході від -2 морозу до +2 тепла.

В центральних областях 27 січня градуси розбіжаться, хто куди: Вінниччина близько нуля, Кіровоградщина та Черкащина -1... -3 градуси, Полтавщина, Дніпропетровщина -3... -7 градусів.

На півдні, в Одеській області 0... +1 градус, у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму 0... -3 градуси морозу, на Запоріжжі -2... -5 градусів.

Що буде з погодою в Києві

У Києві 27 січня очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах та тротуарах додаткова каша, ожеледиця, видимість на дорогах недостатня. Вітер із заходу завтра посилиться в другій половині дня.

Протягом дня п'ятниці температура повітря у столиці коливатиметься в межах від -2 морозу до +1 тепла.

За даними синоптиків Gismeteo в наступні десять днів в столиці температура повітря коливатиметься на нулі, а от опадів буде чимало.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Прогноз погоди до кінця тижня

"Кінець тижня буде в Україні порівняно теплим, з відлигою (і на сході потепліє), вітряним, з періодичними опадами", - прогнозує Діденко.

Дивіться нижче карти Українського гідрометцентру до кінця тижня:

Скрін: Погода в Україні з 27 по 30 січня (meteo.gov.ua)