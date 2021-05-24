В Украину движется серьезное похолодание: названа дата

Согласно данным Gismeteo, остаток мая будет с дождями, местами - грозами. Больше всего осадков - на западе и севере страны.

После повышения температуры со вторника до +18+25 градусов, нас ждет спад в четверг - пятницу 27-28 числа. Уже 30 мая - 2 июня синоптики прогнозируют, что на градусниках будет от +12+13 на севере и западе, а также до +17 на востоке и юге.

Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова и Одессы на десять дней.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ресурс Meteoprog опубликовал прогноз погоды для Киева на две недели, в котором говорится, что температура в столице будет держаться на значениях +18+25 почти до конца мая, а в последний день весны нас ждет резкое понижение до +13 градусов.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на две недели (meteoprog.ua)