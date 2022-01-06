В Украину движется похолодание до -10 градусов: где ударят морозы
Погода в Украине принесет похолодание на рождественских выходных. Местами температура снизится до -10 градусов, правда ночью. Холодный воздух начнет заходить в страну уже в четверг, 6 января.
Что будет с погодой в стране в следующие три дня - читайте ниже в материале Styler.
Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в Сочельник, температура воздуха в течение четверга будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусов.
В южной части, на Донетчине, в Днепре с районами будет все еще тепло, +5.. +12 градусов.
В основном без существенных осадков, но в Карпатах, вокруг Карпат и днем в центральных областях вероятны дождь и мокрый снег.
Ветер будет порывистым, западных направлений.
Скрин: Погода в Украине 6 января (meteo.gov.ua)
В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что 7-8 января в стране ожидается прояснение, без осадков, но придут морозы.
На Рождество 7 января будет солнечная погода. Температура днем от -1 до +3, ночью до -5, а на юге и востоке около нуля.
Скрин: Погода в Украине 7 января (meteo.gov.ua)
В субботу 8 января днем до -4, а ночью на западе и юге -4... -8, на остальной территории до -10 градусов.
Осадки синоптики не прогнозируют.
Погода в Киеве на праздники
По словам Наталки Диденко, в Киеве 6-го января ожидается небольшое снижение температуры воздуха: ночью около нуля, днем +1... +3 градуса. Какие-то серьезные осадки - вряд ли.
"А вот в ночь на Рождество в Киеве полетает снежок, похолодает до -2... -4 градусов мороза, днем 7-го января в столице будет без осадков и около нуля. Появится гололедица!" - предупредила синоптик.
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