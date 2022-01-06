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В Украину движется похолодание до -10 градусов: где ударят морозы

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Четверг 06 января 2022 06:30
В Украину движется похолодание до -10 градусов: где ударят морозы Фото: Погода в Украине принесет похолодание и морозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет похолодание на рождественских выходных. Местами температура снизится до -10 градусов, правда ночью. Холодный воздух начнет заходить в страну уже в четверг, 6 января.

Что будет с погодой в стране в следующие три дня - читайте ниже в материале Styler.

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в Сочельник, температура воздуха в течение четверга будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусов.

В южной части, на Донетчине, в Днепре с районами будет все еще тепло, +5.. +12 градусов.

В основном без существенных осадков, но в Карпатах, вокруг Карпат и днем в центральных областях вероятны дождь и мокрый снег.

Ветер будет порывистым, западных направлений.

В Украину движется похолодание до -10 градусов: где ударят морозы

Скрин: Погода в Украине 6 января (meteo.gov.ua)

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что 7-8 января в стране ожидается прояснение, без осадков, но придут морозы.

На Рождество 7 января будет солнечная погода. Температура днем от -1 до +3, ночью до -5, а на юге и востоке около нуля.

В Украину движется похолодание до -10 градусов: где ударят морозы

Скрин: Погода в Украине 7 января (meteo.gov.ua)

В субботу 8 января днем до -4, а ночью на западе и юге -4... -8, на остальной территории до -10 градусов.

Осадки синоптики не прогнозируют.

В Украину движется похолодание до -10 градусов: где ударят морозы

Погода в Киеве на праздники

По словам Наталки Диденко, в Киеве 6-го января ожидается небольшое снижение температуры воздуха: ночью около нуля, днем +1... +3 градуса. Какие-то серьезные осадки - вряд ли.

"А вот в ночь на Рождество в Киеве полетает снежок, похолодает до -2... -4 градусов мороза, днем 7-го января в столице будет без осадков и около нуля. Появится гололедица!" - предупредила синоптик.

Ранее мы писали, что в этом году львовские сурки-синоптики проснулись на месяц раньше.

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