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В Україну суне похолодання до -10 градусів: де вдарять морози

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Четвер 06 січня 2022 06:30
В Україну суне похолодання до -10 градусів: де вдарять морози Фото: Погода в Україні принесе похолодання і морози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе похолодання на різдвяних вихідних. Місцями температура знизиться до -10 градусів, щоправда вночі. Холодне повітря почне заходити в країну вже в четвер, 6 січня.

Що буде з погодою в країні в наступні три дні - читайте нижче в матеріалі Styler.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в Святвечір, температура повітря протягом четверга коливатиметься в межах від -1 до +4 градусів.

У південній частині, на Донеччині, в Дніпрі з районами буде все ще тепло, +5... +12 градусів.

В основному без істотних опадів, але в Карпатах, навколо Карпат і вдень в центральних областях вірогідні дощ і мокрий сніг.

Вітер буде поривчастим, західних напрямків.

В Україну суне похолодання до -10 градусів: де вдарять морози

Скрін: Погода в Україні 6 січня (meteo.gov.ua)

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що 7-8 січня в країні очікується прояснення, без опадів, але прийдуть морози.

На Різдво 7 січня буде сонячна погода. Температура вдень від -1 до + 3, вночі до -5, а на півдні та сході близько нуля.

В Україну суне похолодання до -10 градусів: де вдарять морози

Скрін: Погода в Україні 7 січня (meteo.gov.ua)

В суботу 8 січня вдень до -4, а вночі на заході і півдні -4... -8, на решті території до -10 градусів.

Опади синоптики не прогнозують.

В Україну суне похолодання до -10 градусів: де вдарять морози

Погода в Києві на свята

За словами Наталки Діденко, в Києві 6-го січня очікується невелике зниження температури повітря: вночі близько нуля, вдень +1... +3 градуси. Якісь серйозні опади - навряд чи.

"А ось в ніч на Різдво в Києві політає сніжок, похолодає до -2... -4 градусів морозу, вдень 7-го січня в столиці буде без опадів і близько нуля. З'явиться ожеледиця!" - попередила синоптик.

Раніше ми писали, що цього року львівські бабаки-синоптики прокинулися на місяць раніше.

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