В Украину движется холодный шторм: какие области пострадают

Четверг 23 сентября будет очень холодным

Согласно прогнозу Наталки Диденко, в четверг Украина будет едва ли не самой холодной в Европе.

Температура завтра в большинстве северных и центральных областей +6+10 градусов, но на западе немного потеплеет - от +9 до +13, а на юге и востоке +10+15.

Ветер синоптик обещает сильный, порывистый, северо-западного направления. Дожди в четверг ожидаются незначительные, почти везде, кроме запада.

В ночь с четверга на пятницу возможен мокрый снег в Карпатах.

Киев будет самым холодным в Европе

По прогнозу Диденко, 23 сентября Киев будет самой холодной столицей Европы. Около +9 градусов. Возможен небольшой дождь, плотная облачность.

В пятницу будут дожди и штормовой ветер

Синоптик прогнозирует, что 24-го сентября ветер усилится до штормового, дождей станет больше.

"В пятницу ветер усилится во всей Украине и будет достигать штормовых порывов! Внимательно!" - предупредила Диденко.

Прогноз на пять дней

Синоптики Укргидрометцентра показали, что будет с температурой воздуха и осадками в ближайшие пять дней. Судя по ним, 23 сентября - самый холодный день, 24-го - температура немного повысится, но будут сильные дожди и штормовой ветер. С 25 по 27 будет преобладать солнечная погода, потеплеет.

Скрин: Погода в Украине с 23 по 27 сентября (meteo.gov.ua)