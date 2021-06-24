В Украину движется холодный атмосферный фронт: дата

Когда и откуда ждать похолодания

По словам синоптика Наталки Диденко, холодный атмосферный фронт с дождями и грозами придет в страну уже на выходных.

В субботу жара ослабнет на западе, в воскресенье дойдет до севера, а в понедельник уже почти по всей стране будет +25+29, лишь на крайнем востоке может быть +28+31 градус.

Пятница 25 июня будет жаркой, но местами может "линуть"

В течение дня синоптик обещает +30+36 градусов. Разве на крайнем юг "островками" +27+30.

Существенных дождей в пятницу не будет. Разве что на юге и западе вероятны локальные короткие осадки.

"Однако уже поздним вечером 25-го июня в западных областях может полить и погреметь посерьезнее - подойдет с запада Европы атмосферный фронт", - написала Диденко.

В Украинском гидрометцентре показали на картах, что будет с погодой в стране в пятницу.

Скрин: Погода в Украине 25 июня (meteo.gov.ua)

Какой будет погода в Киеве в ближайшие дни

В Киеве синоптики обещают в пятницу жару. А снижение температуры по данным Gismeteo придет уже с понедельника, 28-го июня. В субботу-воскресенье возможны грозы и дожди.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

"В Киеве завтра снова - короткими перебежками от тени к кондиционеру. Ожидается днем +32+35 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, небольшой или умеренный", - сообщила Наталка Диденко.