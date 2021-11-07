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В Украину движется антициклон с сильными морозами: дата

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Воскресенье 07 ноября 2021 20:42
В Украину движется антициклон с сильными морозами: дата Фото: Погода в Украине принесет сильные морозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в течение новой рабочей недели, преимущественно будет под воздействием антициклона, который принесет ощутимое похолодание днем, а ночью - усиление морозов.

Читайте ниже на Styler прогноз погоды для Украины с 8 по 12 ноября.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 8 ноября все еще сохранится более комфортная температура, но дальше она пойдет на снижение.

Днем в понедельник +7+11 градусов на западе и севере, в центре и на востоке +9+13, а на юге +13+16 (в Крыму до +19 градусов). Ночью ожидается +2+6, а в южных областях +6+8.

В центре - облачно и небольшие осадки, на остальных территориях дожди маловероятны.

В Украину движется антициклон с сильными морозами: дата

Скрин: Погода в Украине 8 ноября (meteo.gov.ua)

Во вторник, 9 ноября заметно похолодает по всей стране, а на востоке и юге вероятны сильные дожди. На остальных территориях - сухо и преимущественно малооблачно.

Днем +2+6 градусов, ночью 0... +4. Теплее на юге и востоке, +7+10 днем, +5+9 ночью. В Крыму +11+13 днем и +8+10 в ночное время, а на Закарпатье +9+11 днем, а ночью - холодно, +2+4 градуса.

В Украину движется антициклон с сильными морозами: дата

Скрин: Погода в Украине 9 ноября (meteo.gov.ua)

В следующие три дня осадки в стране маловероятны, но температура снизится еще больше.

10 ноября будет ясно, солнечно, но холодно. Днем +1+4, на западе и юге температура выше, +3+8 градусов. При этом ночью ударят морозы -3...-6 градусов, на юго-востоке в ночное время +2... -2. На Закарпатье днем +9+11, ночью -1... -3.

В Украину движется антициклон с сильными морозами: дата

Скрин: Погода в Украине 10 ноября (meteo.gov.ua)

11-12 ноября будет похожая погодная ситуация, но ночные морозы немного смягчатся. Осадки не предвидятся.

В Украину движется антициклон с сильными морозами: датаВ Украину движется антициклон с сильными морозами: дата

Скрин: Погода в Украине 11-12 ноября (meteo.gov.ua)

Также в гидрометцентре на завтра, 8 ноября, прогнозируют мокрый снег в Карпатах.

А синоптики Gismeteo говорят, что уже с 15-16 ноября температура днем на севере и в центре может достигнуть нуля и даже минуса.

Ранее климатолог предупредила, что летом в Украине будет становиться все жарче и жарче.

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