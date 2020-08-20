Україну заливатиме дощами і засмажить на сонці: кому не пощастить з погодою

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчу добу буде спекотною і грозовою

Погода в Україні у п'ятницю, 21 серпня, буде неоднозначною в різних регіонах країни. Частину України заллє грозовими дощами, а температура стрибне вище +30 градусів, а частина країни буде насолоджуватися комфортною температурою і сухою погодою.

На сході країни грозові дощі очікуються в Харківській і Полтавській областях, в інших – буде сухо, можлива невелика хмарність. Температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +20 градусів, вдень очікується від +27 до +29 градусів, у Дніпрі до +32 +34 градусів.

У південних областях синоптики прогнозують суху погоду, без опадів. Нічна температура повітря складе +18 +20 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +32 +34 градусів. У Криму без опадів, вночі +19 +21 градус, вдень від +32 до +34 градусів.

Північні області країни накриє грозовими дощами, можливі зливи. Вночі в регіоні температура коливатиметься від +15 до +17 градусів, вдень очікується від +25 до +27 градусів.

На заході країни опади не прогнозуються, невелика хмарність. Нічна температура повітря становитиме +15 +18 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +25 +27 градусів, місцями можливе до +30 градусів.

В центральних областях очікуються грози та короткочасні дощі. Вночі температура опуститься до +16 +18 градусів, вдень прогріється до +28 +30 градусів, місцями очікується до +32 +34 градусів.

У Києві 21 серпня синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, можливі зливи. Нічна температура повітря становитиме +17 +19 градусів, вдень від +27 до +29 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 21 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, в яких областях України погода почне псуватися.

А також розповідали про те, що українцям дали прогноз погоди в Україні на День Незалежності.