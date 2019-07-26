Украину атакуют ядовитые змеи: дети в опасности

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

В реанимацию попали двое людей

На Западной Украине участились укусы людей ядовитыми змеями. Так, уже двое людей попали в реанимацию после яда гадов. 25 июля на больничную койку угодил 12-летний ребенок из Черновицкой области и взрослый изо Львовской. Об этом сообщает ГСЧС.

Пресмыкающиеся летом обычно атакуют в полях и на природе. Нужно быть предельно аккуратными, чтобы не наступить на змею, иначе в ответ она ужалит.

"25 июля в реанимационное отделение Путильской центральной районной больницы попал 12-летний житель села Петраши, что на Буковине. Змея атаковала парня, когда он собирал сено на приусадебном участке. Вероятно, мальчик не заметил змею в сене и задел ее. В ответ она ужалила его за палец руки. Сейчас пострадавший находится в больнице", – сообщают в ГСЧС.

Пострадал от укуса змеи и 31-летний мужчина. Его пресмыкающееся укусило за ногу.

"Поздним вечером 24 июля, около 23:00 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Турковской центральной районной больницы с диагнозом – "укус змеи левой стопы и аллергическая реакция" в состоянии средней тяжести поступил мужчина, 1988 года рождения. Пострадавший – житель с. Закипци Турковского района", - отметили в ГСЧС.

Иллюстративное фото (zhitomir.info)

Также 25 июля змея укусила четырехлетнюю девочку в Житомирской области. Гадюка заползла на крыльцо, где играл ребенок.

Напомним, что на Западной Украине в полях чаще всего встречаются такие змеи, как гадюки. Стоит не забывать, что ползучие обитают не только в лесу, также они могут приближаться к людским жилищам. Они могут прятаться в саду, во дворе, в огороде.

Как мы ранее писали, под Житомиром два человека попали в больницы из-за укусов змей. Инциденты произошли 12 и 13 июля в Овручском и Коростенском районах области. В обоих случаях пострадали мужчины, которых укусили гадюки. Об этом 15 июля сообщили в управлении гражданской защиты населения Житомирской ОГА.

Как сообщалось ранее, на Прикарпатье мальчик попал в реанимацию из-за укуса змеи. Этот случай стал уже 13-м в области с начала года.