Україну атакують отруйні змії: діти в небезпеці

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У реанімацію потрапили двоє людей

На Західній Україні почастішали випадки укусів людей отруйними зміями. Так, вже двоє людей потрапили в реанімацію після отрути змій. 25 липня на лікарняне ліжко потрапила 12-річна дитина з Чернівецької області і дорослий зі Львівської. Про це повідомляє ДСНС.

Плазуни влітку зазвичай атакують в полях і на природі. Потрібно бутипильними та акуратними, щоб не наступити на змію, інакше у відповідь вона вжалить.

"25 липня до реанімаційного відділення Путильської центральної районної лікарні потрапив 12-річний житель села Петраші, що на Буковині. Змія атакувала хлопця, коли він збирав сіно на присадибній ділянці. Ймовірно, хлопчик не помітив змію в сіні і зачепив її. У відповідь вона вжалила його за палець руки. Зараз потерпілий знаходиться в лікарні", – повідомляють в ДСНС.

Постраждав від укусу змії і 31-річний чоловік. Його плазун вкусив за ногу.

"Пізно увечері 24 липня, близько 23:00 до рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні з діагнозом – "укус змії лівої стопи і алергічна реакція" в стані середньої тяжкості поступив чоловік, 1988 року народження. Потерпілий – житель с. Закіпці Турківського району", - зазначили в ДСНС.

Ілюстративне фото (zhitomir.info)

Також 25 липня змія вкусила чотирирічну дівчинку в Житомирській області. Гадюка заповзла на ганок, де грала дитина.

Нагадаємо, що на Західній Україні в полях найчастіше зустрічаються такі змії, як гадюки. Варто не забувати, що повзучі мешкають не тільки в лісі, також вони можуть наближатися до людських осель. Вони можуть ховатися в саду, на подвір'ї, на городі.

Як ми раніше писали, під Житомиром дві людини потрапили до лікарні через укуси змій. Інциденти сталися 12 і 13 липня в Овруцькому і Коростенському районах області. В обох випадках постраждали чоловіки, яких вкусили гадюки. Про це 15 липня повідомили в управлінні цивільного захисту населення Житомирської ОДА.

Як повідомлялося раніше, на Прикарпатті хлопчик потрапив в реанімацію через укусу змії. Цей випадок став вже 13-му в області з початку року.