ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україну атакують отруйні змії: діти в небезпеці

STYLERЖиття    26.07.2019 - 16:35
Україну атакують отруйні змії: діти в небезпеці
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

У реанімацію потрапили двоє людей

На Західній Україні почастішали випадки укусів людей отруйними зміями. Так, вже двоє людей потрапили в реанімацію після отрути змій. 25 липня на лікарняне ліжко потрапила 12-річна дитина з Чернівецької області і дорослий зі Львівської. Про це повідомляє ДСНС.

Плазуни влітку зазвичай атакують в полях і на природі. Потрібно бутипильними та акуратними, щоб не наступити на змію, інакше у відповідь вона вжалить.

"25 липня до реанімаційного відділення Путильської центральної районної лікарні потрапив 12-річний житель села Петраші, що на Буковині. Змія атакувала хлопця, коли він збирав сіно на присадибній ділянці. Ймовірно, хлопчик не помітив змію в сіні і зачепив її. У відповідь вона вжалила його за палець руки. Зараз потерпілий знаходиться в лікарні", – повідомляють в ДСНС.

Постраждав від укусу змії і 31-річний чоловік. Його плазун вкусив за ногу.

"Пізно увечері 24 липня, близько 23:00 до рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні з діагнозом – "укус змії лівої стопи і алергічна реакція" в стані середньої тяжкості поступив чоловік, 1988 року народження. Потерпілий – житель с. Закіпці Турківського району", - зазначили в ДСНС.

Україну атакують отруйні змії: діти в небезпеці

Ілюстративне фото (zhitomir.info)

Також 25 липня змія вкусила чотирирічну дівчинку в Житомирській області. Гадюка заповзла на ганок, де грала дитина.

Нагадаємо, що на Західній Україні в полях найчастіше зустрічаються такі змії, як гадюки. Варто не забувати, що повзучі мешкають не тільки в лісі, також вони можуть наближатися до людських осель. Вони можуть ховатися в саду, на подвір'ї, на городі.

Як ми раніше писали, під Житомиром дві людини потрапили до лікарні через укуси змій. Інциденти сталися 12 і 13 липня в Овруцькому і Коростенському районах області. В обох випадках постраждали чоловіки, яких вкусили гадюки. Про це 15 липня повідомили в управлінні цивільного захисту населення Житомирської ОДА.

Як повідомлялося раніше, на Прикарпатті хлопчик потрапив в реанімацію через укусу змії. Цей випадок став вже 13-му в області з початку року.

 

Гади дошкуляють українцям: під Житомиром через укуси гадюк госпіталізовані дві людини Що робити, якщо вкусила змія: Супрун попередила українців
Новини України змеи
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся