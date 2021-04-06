Украину в апреле засыпает снегом: в какие регионы вернулась зима (фото)

Отмечается, что утром для расчистки дорог вышло восемь единиц техники, еще пять в дежурном режиме. Благодаря им дороги общенационального значения расчистили.

Больше всего снега насыпало на Ужоцком перевале, это трасса Н-13 Львов-Самбор-Ужгород.

Закарпатье засыпало снегом

Местный сайт snig.info, который передает данные с камер установленных на горнолыжных курортов в реальном времени, сообщает, что обильный снег лежит на курортах Плай, Тростян, Захар Беркут.