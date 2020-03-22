Тысячи украинцев застряли в Таиланде: готовят экстренное обращение к Зеленскому

Украинские туристы застряли в Таиланде (коллаж РБК-Украина)

Украинские туристы не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса в миру

В Таиланде застряли около двух тысяч украинских туристов. Они не могут вылететь на родину из-за того, что Владимир Зеленский ограничил авиасообщение в связи с пандемией коронавируса.

На данный момент у туристов есть один лишь шанс попасть в Украину - нужно лететь в ближайший хаб - Дубай, Доху или Стамбул (инструкция возвращения из Таиланда в Киев - на сайте посольства). А с хаба уже в столицу Украины. При этом, билеты в эти города украинские туристы вынуждены покупать за собственные средства, а билеты в тот же Стамбул стоят десятки тысяч гривен, говорят застрявшие в Таиланде украинцы.

"Такую стоимость большинство не может или не хочет себе позволять (учитывая, что у всех билеты уже куплены). До Дубая из Бангкока билет стоит 500-700 долларов на одного, из Дубая до Киева еще 260. Не каждая семья с 3-4 человек такой перелет может себе позволить. В Доху, вроде бы, дороже, или также", - рассказала украинка Регина в комментарии РБК-Украина.

Но даже если билеты уже на руках, то туриста могут просто-напросто не посадить на рейс.

"Сегодня вот была ситуация с девушкой, которая летела на последних рейсах до Стамбула. Не знаю, чем все закончилось, там экстренно решался вопрос. Такая же ситуация была и с Дохой", - поведала Регина.

Но большинство украинских туристов все же остались ждать в надежде, что границы откроют после 3 апреля и они все улетят по уже купленным или обменянным билетам. Или же, что из Таиланда сделают хотя бы несколько рейсов, так как людей на популярных курортах действительно не мало.

"Все продлевают визы (в Тае пока не бесплатно), в отличие от Шри-Ланки, Индии и Бали, где всем продлили еще на 30 дней, или до 14 апреля сделали бесплатное пребывание… Плюс, ситуация начинает усугубляться: все думают от том, где безопасно переждать или дождаться самолета. Бангкок с сегодня (22 марта) переводят на карантин. На островах пока что спокойнее и безопаснее, но нет гарантий, что острова не закроют на карантин… Потом можно вообще не выбраться отсюда, если вдруг отменят транспорт или внутренние рейсы", - отметила украинка и добавила, что сейчас многие туристы оказались "между двух огней", так как вынуждены выбирать: либо ехать в Бангкок, где сейчас вспышка COVID-19, и ждать там, либо же сидеть на островах с риском не добраться до аэропорта в случае жестких карантинных мер.

Между тем, в посольстве Украины вот так отреагировали на сложившуюся ситуацию.

"Ситуация в мире меняется ежедневно и ежечасно, страны закрывают авиасообщение и запрещают въезд иностранцам. Настоятельно рекомендуем всем, кто может это сделать путем приобретения/перебронирование билетов, воспользоваться такой возможностью, поскольку неизвестно будут ли, когда и откуда дополнительные спецрейсы", - говорится на сайте учреждения.

Добавим, что в понедельник, 23 марта, украинцы соберутся под офисом миграционной службы в Пхукете, чтобы записать видеообращение к Владимиру Зеленскому. Помимо прочего украинцы хотят спросить у власти: логично ли оплачивать пребывание в Таиланде, "если наша страна не может нас принять домой".

Напомним, что в Украину не могут также вернуться сотни туристов, которые застряли на Шри-Ланке.