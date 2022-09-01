Украинцы во Вторую мировую войну: опровергнуто 5 самых популярных мифов

Миф о начале Второй мировой войны

Суть мифа заключается в том, что для украинцев Вторая мировая война началась, в день нападения нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.

Однако на самом деле, на момент нападения Германии на СССР украинцы уже два года находились в водовороте Второй мировой войны. А именно 1 сентября 1939 года немецкая авиация бомбила город Львов, потом Тернополь, Станиславов (Ивано-Франковск), Луцк, Дрогобыч, Сарны, Яворов и другие города.

Отмечается, что в рядах польской армии захватчиков встретили более 100 тысяч украинцев. Также во время вторжения СССР в Польшу 17 сентября украинцы воевали в составе как польского, так и советского войска.

Непричастность СССР к развязыванию войны

В мифе говорится, что Советский Союз сотрудничал с гитлеровской Германией и не участвовал в разжигании мировой войны.

На самом же деле, Сталин так же как и Гитлер несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. Подписав пакт Молотова - Риббентропа и секретный протокол к нему в августе 1939-го, Германия и СССР разделили сферы влияния в Европе и согласовали расчленения Польши.

"В сентябре-октябре Вермахт и Красная армия реализовали эти договоренности на практике. До 22 июня 1941 года два тоталитарных режима были неформальными союзниками. СССР поставлял Германии продовольствие, нефтепродукты и сырье для военной промышленности. За это время нацисты захватили Данию, Норвегию, Нидерланды, Бельгию, Люксембург, Францию, Югославию и Грецию, а "советы" - напали на Финляндию и аннексировали Литву, Латвию, Эстонию и румынскую Бессарабию", - говорится в сообщении.

Малый вклад СССР в победу над нацизмом

Основная суть мифа - Советский Союз вынес основную тяжесть войны, тогда как США и Великобритания не спешили с открытием второго фронта в Европе.

Однако, в сообщении говорится, что победа - это общее достижение всех стран и народов, участвовавших в войне с нацизмом. Боевые действия происходили не только на Восточном фронте, но и в Африке, на Тихом океане, в Атлантике и в Средиземноморье.

В 1942 году США поставляли военную технику, автомобили, оружие, нефтепродукты в СССР в рамках ленд-лиза.

Народ-освободитель

Многим известен миф, что Советский Союз спас народы Восточной Европы от нацизма.

На самом деле после изгнания нацистов СССР оккупировал Польшу, Чехословакию, Венгрию, Болгарию, Румынию и Восточную Германию.

В этих странах были установлены марионеточные авторитарные режимы, которые стали членами Организации Варшавского договора - военного блока, противостоявшего НАТО. Также Кремль потопил попытки Венгрии в 1956 г. и Чехословакии в 1968 г. вернуться к демократии.

В частности, после падения СССР государства Восточной Европы стали членами Евросоюза и НАТО.

Миф об украинцах как о нацистских коллаборантах

Миф заключается в том, что украинцы были особенно склонны к измене. Поэтому организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия воевали против СССР на стороне Гитлера.

Однако, сообщается, что на самом деле коллаборационизм имел место во всех оккупированных нацистами странах. Тогда украинцы сотрудничали с оккупационными администрациями и служили во вспомогательной полиции так же, как это делали белорусы, русские и другие.

В частности статус "русских" имели две дивизии, полк, бригада и казацкий корпус СС. Большинство коллаборантов из числа советских граждан в составе Вермахта формально принадлежали к "Русской освободительной армии" генерала Власова. Аналогичные формирования других народов, в том числе и украинцев, были значительно менее многочисленными.

К тому же украинская повстанческая армия, созданная в 1943 году, воевала за независимую Украину как против СССР, так и против Германии. Лидера ОУН Степана Бандеру в июле 1941 года нацисты арестовали и впоследствии заключили в концлагере Заксенхаузен.