Українці у Другу Світову війну: спростовано 5 найпопулярніших міфів

Міф про початок Другої світової війни

Суть міфу полягає в тому, що для українців Друга світова війна почалася, у день нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз 22 червня 1941 року.

Однак насправді, на момент нападу Німеччини на СРСР українці вже два роки перебували у вирі Другої світової війни. А саме 1 вересня 1939 року німецька авіація бомбила місто Львів, згодом Тернопіль, Станіславів (Івано-Франківськ), Луцьк, Дрогобич, Сарни, Яворів та інші міста.

Зазначається, що у лавах польської армії загарбників зустріли понад 100 тисяч українців. Також під час вторгнення СРСР до Польщі 17 вересня українці воювали в складі як польського, так і радянського війська.

Непричетність СРСР до розв’язання війни

У міфі йдеться, що Радянський Союз не співпрацював з гітлерівською Німеччиною і не брав участь у розпалюванні світової війни.

Насправді ж, Сталін так само як і Гітлер несе відповідальність за розв’язання Другої світової війни. Підписавши пакт Молотова - Ріббентропа та секретний протокол до нього у серпні 1939-го, Німеччина і СРСР розділили сфери впливу в Європі та погодили розчленування Польщі.

"У вересні-жовтні Вермахт і Червона армія реалізували ці домовленості на практиці. До 22 червня 1941 року два тоталітарних режими були неформальними союзниками. СРСР постачав Німеччині продовольство, нафтопродукти та сировину для військової промисловості. За цей час нацисти захопили Данію, Норвегію, Нідерланди, Бельгію, Люксембург, Францію, Югославію та Грецію, а "совєти" - напали на Фінляндію та анексували Литву, Латвію, Естонію і румунську Бессарабію", - йдеться у повідомленні.

Малий вклад СРСР у перемогу над нацизмом

Основна суть міфу - Радянський Союз виніс основний тягар війни, тоді, як США та Велика Британія не квапилися з відкриттям другого фронту в Європі.

Однак, у повідомленні йдеться, що перемога - це спільний здобуток усіх країн і народів, що брали участь у війні з нацизмом. Бойові дії відбувалися не лише на Східному фронті, а й в Африці, на Тихому океані, в Атлантиці та у Середземномор’ї.

У1942 року США постачали військову техніку, автомобілі, зброю, нафтопродукти до СРСР у рамках ленд-лізу.

Народ-визволитель

Багатьом відомий міф, що Радянський Союз врятував народи Східної Європи від нацизму.

Насправді після вигнання нацистів СРСР окупував Польщу, Чехословаччину, Угорщину, Болгарію, Румунію та Східну Німеччину.

У цих країнах було встановлено маріонеткові авторитарні режими, які стали членами Організації Варшавського договору - військового блоку, що протистояв НАТО. Також Кремль потопив спроби Угорщини у 1956 р. та Чехословаччини у 1968 р. повернутися до демократії.

Зокрема, після падіння СРСР держави Східної Європи стали членами Євросоюзу та НАТО.

Міф про українців як про нацистських колаборантів

Міф полягає у тому, що українці були особливо схильні до зради. Тому організація українських націоналістів та Українська повстанська армія воювали проти СРСР на боці Гітлера.

Однак, повідомляється, що насправді колабораціонізм мав місце в усіх окупованих нацистами країнах. Тоді українці співпрацювали з окупаційними адміністраціями та служили в допоміжній поліції так само, як це робили білоруси, росіяни та інші.

Зокрема статус "російських" мали дві дивізії, полк, бригада і козацький корпус СС. Більшість колаборантів з-поміж радянських громадян у складі Вермахту формально належали до "Російської визвольної армії" генерала Власова. Аналогічні формування інших народів, зокрема й українців, були значно менш чисельними.

До того ж українська повстанська армія, створена у 1943 році, воювала за незалежну Україну як проти СРСР, так і проти Німеччини. Лідера ОУН Степана Бандеру у липні 1941 року нацисти заарештували і згодом ув’язнили у концтаборі Заксенхаузен.