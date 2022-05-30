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Украинцы во время войны могут забирать трудовые книжки с работы домой: как это сделать

Как забрать трудовую книжку (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во время войны граждане Украины могут забирать у работодателя трудовые книжки и хранить их самостоятельно.

В частности, для этого достаточно письменно обратиться к работодателю, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Как забрать трудовую книжку

В ведомстве отметили, что во время военного положения забрать трудовую книжку можно, написав заявление.

Алгоритм выдачи трудовой книжки работнику:

  • работник обращается к работодателю с заявлением, в котором просит выдать ему трудовую книжку с обоснованием необходимости такой выдачи;
  • работодатель ведет дополнительный журнал учета временно выданных трудовых книжек (произвольной формы), где работник расписывается в получении и возврате трудовой книжки.

"Хранить трудовые книжки работников должно предприятие, на котором они работают, обязательно издавать трудовую книжку нужно только в том случае, если работник увольняется", - говорится в сообщении.

Во время военного положения работодатель не обязан выдавать работникам трудовые книжки, однако нет оснований отказать работнику в выдаче по его требованию. В таком случае, требование нужно оформить в виде заявления.

После выдачи трудовой книжки работнику работодатель снимает с себя ответственность за сохранность документа. Во время войны это делается в пользу работника, который может из-за опасности сменить место жительства, поехать, устроиться по срочному трудовому договору по совместительству и тому подобное.

Также в министерстве сообщают, что выдача трудовой книжки осуществляется с целью сохранения, ведь в условиях войны никто ничего гарантировать не может.

"Работодатель не может выдать трудовую книжку на руки против желания самого работника. Однако в случае уничтожения трудовой книжки из-за боевых действий работник получит немало хлопот по восстановлению данных во время выхода на пенсию, а работодатель вряд ли понесет ответственность, ведь мы все живем в условиях войны, что признано форс-мажорным обстоятельством", - предупредили в Минюсте.

Ранее мы сообщали, что правительство упростило регистрацию безработных из-за "действия".

Также мы писали, что в Украине упростили учет безработных.

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трудоустройство