Українці під час війни можуть забирати трудові книжки з роботи додому: як це зробити

Як забрати трудову книжку

У відомстві зазначили, що під час воєнного стану забрати трудову книжку можна, написавши заяву.

Алгоритм видачі трудової книжки працівнику:

працівник звертається до роботодавця із заявою, у якій просить видати йому трудову книжку з обґрунтуванням необхідності такої видачі;

роботодавець заводить додатковий журнал обліку тимчасово виданих трудових книжок (довільної форми), де працівник розписується в отриманні та поверненні трудової книжки.

"Зберігати трудові книжки працівників має підприємство, на якому вони працюють, обов'язково видавати трудову книжку потрібно лише в тому випадку, якщо працівник звільняється", - йдеться у повідомленні.

Під час воєнного стану роботодавець не зобов'язаний видавати працівникам трудові книжки, однак немає підстав відмовити працівникові у видачі на його вимогу. У такому випадку, вимогу потрібно оформити у вигляді заяви.

Після видачі трудової книжки працівнику роботодавець знімає із себе відповідальність за збереження документа. Під час війни це робиться на користь працівника, який може через небезпеку змінити місце проживання, поїхати, влаштуватися за терміновим трудовим договором за сумісництвом тощо.

Також у міністерстві повідомляють, що видача трудової книжки здійснюється з метою збереження, адже в умовах війни ніхто нічого гарантувати не може.

"Роботодавець не може видати трудову книжку на руки проти бажання самого працівника. Проте у разі знищення трудової книжки через бойові дії працівник отримає чимало клопоту щодо відновлення даних під час виходу на пенсію, а роботодавець навряд чи понесе відповідальність, адже ми всі живемо в умовах війни, що визнано форс-мажорною обставиною", - попередили у Мін'юсті.