Украинцы во время войны могут "посещать" автошколу онлайн: как это сделать

Во время военного положения в Украине будущие водители могут учиться в онлайн-формате с помощью приложений Zoom и Skype.
Об этом сообщил руководитель Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Евгений Мойсеенко на пресконференции.
По его словам, лицам, которые учатся на курсах подготовки водителей, не нужно быть в классах, ведь подготовка может проводиться онлайн.
"Мы на законодательном уровне закрепили теоретическую подготовку водителей с помощью видеоконференцсвязи. Это всем известные программы Zoom и Skype. Сейчас лицам, которые учатся на курсах подготовки водителей, не нужно быть в классах, и автошкола может проводить подготовку онлайн", - сказал он.
Также он добавил, что объем теоретической подготовки водителей сократили на 20%.
"Это было сделано путем уплотнения преподавания таких тем, как строение и техническое обслуживание автомобиля, этика водителя транспортного средства. В частности, это позволяет автошколам уменьшить учебные программы", - добавил он.
Кроме того, соответствующие нововведения будут действовать на период военного положения и в течение четырех месяцев после его завершения.
Стоит отметить, что у многих водителей есть страх вождения. Эту проблему можно легко решить. Для того нужно сначала выяснить причину. Специалисты привели несколько методов, которые помогут преодолеть страх:
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