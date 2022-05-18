Українці під час війни можуть "відвідувати" автошколу онлайн: як це зробити

Як проходитимуть заняття

За його словами, особам, які навчаються на курсах підготовки водіїв, не потрібно бути у класах, адже підготовка може проводитися онлайн.

"Ми на законодавчому рівні закріпили теоретичну підготовку водіїв за допомогою відеоконференцзв'язку. Це всім відомі програми Zoom та Skype. Наразі особам, які навчаються на курсах підготовки водіїв, не потрібно бути у класах, і автошкола може проводити підготовку онлайн", - сказав він.

Також він додав, що обсяг теоретичної підготовки водіїв скоротили на 20%.

"Це було зроблено шляхом ущільнення викладання таких тем, як будова і технічне обслуговування автомобіля, етика водія транспортного засобу. Зокрема, це дає змогу автошколам зменшити навчальні програми", - додав він.

Окрім того, відповідні нововведення діятимуть на період воєнного стану та протягом чотирьох місяців після його завершення.

Варто зазначити, що у багатьох водіїв є страх водіння. Цю проблему можна легко вирішити. Для того потрібно спочатку з'ясувати причину. Фахівці навели кілька методів, які допоможуть подолати страх: