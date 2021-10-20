Украинцы устроили драку на борту самолета в Польшу: пограничники применили наручники

Отмечается, что мужчины во время полета ругались, затем конфликт перерос в потасовку. На замечания капитана и летного экипажа пассажиры не обращали внимания.

Происходящее фиксировала на видео женщина, и просьбы бортпроводника прекратить съемку она игнорировала, что "усилило нервную атмосферу среди других путешественников".

Офицеры пограничного поста в Кракове-Балице уже по приземлению поднялись на борт, потребовали от драчунов успокоиться, "действовать в соответствии с законом" и приказали им немедленно покинуть самолет.

"К одному человеку, который не выполнил указания офицеров и отказался добровольно покинуть самолет, были применены прямые меры принуждения в виде удерживающих устройств и наручников", - говорится в сообщении.

В итоге мужчинам выписали штрафы в соответствии с Законом об авиации.

А вот третий участник инцидента принимать штраф отказался, и дело направили в суд. Вероятно, речь идет о той пассажирке, которая упорно продолжала снимать конфликт.

В Польше оштрафовали пассажиров самолета из-за драки на рейсе Харьков-Краков (фото: karpacki.strazgraniczna.pl)