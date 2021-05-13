В самолете из Турции подрались две украинки: одна с малышом на руках разбила другой голову

Сразу после скандала с избиением украинки на борту рейса в Доминикану за ним вспыхнул новый. На этот раз все произошло на рейсе Анталия-Запорожье.

Пассажиры услышали крики в самолете. Оказалось, что между двумя женщинами возник конфликт, но уладить его они решили с помощью силы. Из-за чего возникла ссора - не сообщается.

У одной из женщин на руках был годовалый ребенок. Именно она разбила голову своей оппонентке. Стюард всеми силами сдерживал женщин от дальнейшего столкновения. Потом их рассадили по разным местам.

На видео видно, что у девушки полностью окровавленное лицо. В аэропорту самолет встретила скорая и полиция, а всем пассажирам после посадки пришлось ожидать на борту самолета до тех пор, пока выясняли детали.

В самолете Анталия - Запорожье подрались две украинки