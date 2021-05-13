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В самолете из Турции подрались две украинки: одна с малышом на руках разбила другой голову

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Четверг 13 мая 2021 11:53
В самолете из Турции подрались две украинки: одна с малышом на руках разбила другой голову В самолете из Турции подрались украинки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Сразу после скандала с избиением украинки на борту рейса в Доминикану за ним вспыхнул новый. На этот раз все произошло на рейсе Анталия-Запорожье.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Пассажиры услышали крики в самолете. Оказалось, что между двумя женщинами возник конфликт, но уладить его они решили с помощью силы. Из-за чего возникла ссора - не сообщается.

У одной из женщин на руках был годовалый ребенок. Именно она разбила голову своей оппонентке. Стюард всеми силами сдерживал женщин от дальнейшего столкновения. Потом их рассадили по разным местам.

На видео видно, что у девушки полностью окровавленное лицо. В аэропорту самолет встретила скорая и полиция, а всем пассажирам после посадки пришлось ожидать на борту самолета до тех пор, пока выясняли детали.

В самолете Анталия - Запорожье подрались две украинки

Напомним, что до этого молодой украинке расцарапали лицо и откусили ноготь в самолете рейсом Киев - Ла-Романа (Доминикана), и после инцидента пострадавшая не смогла получить страховку - ни авиакомпания Azur Air, ни туроператор не смогли помочь Юлии.

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