Украинцы удивили планами празднования Нового года

Новый год-2021 в Украине будет происходить в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Граждан призывают воздержаться от массовых гуляний, и как оказалось, большинство людей прислушались к советам правительства. Встречать Новый год с семьей или наедине планирует более 80% опрошенных украинцев.

Согласно результатам опроса Liberty Report, которые показали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 11 декабря, меньше всего людей ответили, что будут праздновать Новый год в ночном клубе или ресторане.

Согласно опросу, 85% респондентов будут встречать новогодние праздники с семьей. Праздновать с друзьями намерены 11,4% опрошенных.

Вместе с тем хоть путешествия за границу несколько ограничены, поехать на отдых на новогодние праздники планируют 2,4% опрошенных украинцев. И лишь 1,2% хотят провести ночь с 31 декабря на 1 января в ресторане или ночном клубе.

Результаты опроса Liberty Report (скриншот из выпуска "Свободы слова Савика Шустера").

Опросили в рамках исследования 10 034 человек в пятницу, 11 декабря.

"Свобода слова Савика Шустера" от 11 декабря

Напомним, врач раскрыл секрет, как встретить Новый год и не заразиться коронавирусом.

Также мы ранее писали, что стоимость новогоднего стола 2021 в Украине будет намного больше, чем в прошлом году.