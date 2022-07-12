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Контора поддерживает войну: украинцы требуют закрыть 1XBET из-за скандального видео

Коллаж РБК-Украина: Украинцы требуют закрыть букмекер 1xbet
Автор: Светлана Мащенко

Оказывается, что в Украине на 36-й день войны была продлена лицензия российской букмекерской компании 1xbet. Букмекер открыто поддерживает рашистов и войну в Украине.

Смотрите ниже скандальное видео и переходите по ссылке, где можно поддержать петицию, чтобы запретить деятельность букмекеру.

1xbet поддерживает ивенты, где смеются над украинскими героями

В Telegram-каналах появилось видео с одного из российских рэп-батлов, где местный артист зачитывает текст, в котором унижают украинцев и смеются над героями из Азова.

А логотипы 1xbet нанесены везде - на потолках, на футболках девушек...

Поддержи петицию, закрой букмекер!

Украинцев призывают поддержать петицию к Президенту с требованием прекратить деятельность 1xbet в Украине!

Петицию можно подписать по ссылке на сайте petition.president.gov.ua.

Сейчас она собрала уже более 11 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

Чтобы поставить подпись, необходимо авторизоваться. Это можно просто сделать через приложение вашего банка, а затем нажать кнопку "Подписать".

Ранее мы писали, что в Киеве избили фанатку Путина, которая атаковала детей, собиравших на ВСУ.

Также оказалось, что скандальная Мисс Львов рекламирует российский бренд во время войны.

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скандал1xbetбукмекерВойна в Украине