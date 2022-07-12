Контора підтримує війну: українці вимагають закрити 1XBET через скандальне відео

1xbet підтримує івенти, де сміються над українськими героями

В Telegram-каналах з'явилося відео з одного з російських реп-батлів, де місцевий артист зачитує текст, в якому принижують українців і сміються над героями з Азову.

А логотипи 1xbet нанесені скрізь - на стелях, на футболках дівчат...

Підтримай петицію, закрий букмекера!

Українців закликають підтримати петицію до Президента з вимогою припинити діяльність 1xbet в Україні!

Петицію можна підписати за посиланням на сайті petition.president.gov.ua.

Наразі вона зібрала вже понад 11 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних.

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