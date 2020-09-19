Украинцы страдают от опасного растения: как распознать и удалить с участка

Осенью украинцы традиционно страдают от аллергии на амброзию полыннолистную. Это растение может вызывать симптоматику, похожую на первые признаки заражения коронавирусом. Для некоторых амброзия является более сильным аллергеном и может спровоцировать критические состояния. Однако с аллергией можно бороться, постепенно устраняя очаги распространения пыльцы. Как распознать растение и удалить его с участка – читайте в нашей статье.

Как определить амброзию

Амброзия полыннолистная — это ярко-зеленое растение с ажурными листочками, которое широко распространено в дикой местности и городах. К огромному сожалению, это растение приносит много вреда. Оно отличается особой живучестью и очень быстро распространяется по территории, вытесняя другие культуры. Это растение также относится к группе опасных карантинных сорняков. По внешнему виду похожа на коноплю, а размерами и формой листьев напоминает полынь горькую (откуда и название полыннолистная). Стебель и листья опушенные. Амброзия цветет в июле — октябре; плоды созревают, начиная с августа.

Амброзия полыннолистная (фото: pixabay.com)

Чем опасно растение для людей и растений

Стержневой корень амброзии способен на 4 метра проникать вглубь почвы, а само растение достигает высоты 180 см. Развивая столь мощную надземную массу и корневую систему, сорняк стремительно угнетает все культуры, которые находятся рядом. Своей густой листвой этот сорняк создает плотную тень и закрывает от света культурные растения. Отмечено, что на засоренных амброзией участках урожай резко снижается. Если в пищу дойных парнокопытных и других животных попадает цветущая амброзия, молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус.

Аллергологи считают крошечную пыльцу амброзии одним из самых агрессивных аллергенов, который наряду с аллергической реакцией способен вызвать и астму. Никакие другие сорные травы и деревья не имеют такого обширного спектра влияния пыльцы на кожу и слизистые человека. Аллергическая реакция наступает при концентрации 25 зернышек пыльцы на 1 куб. м атмосферного воздуха. А одно хорошо развитое растение даёт до нескольких миллионов частичек. Причем, для контакта с аллергеном совершенно не обязательно, чтобы амброзия росла на собственном участке или пустыре поблизости. Во время мощных атмосферных циклонов, сопровождающихся сильными ветрами, пылинки амброзии могут преодолеть огромные расстояния.

Наиболее распространенные симптомы аллергии на амброзию - насморк, зуд и покраснение глаз, слезоточивость, зуд кожи, кашель или хрипы, боль или першение в горле. А сама аллергия на амброзию почти неизлечима.

Как бороться с амброзией

Садоводы и агрономы рассказывают, что бороться с растением можно четырьмя способами, однако эффективнее всего будет их совмещать.

Скашивание. Однако проводить его нужно до того, как растение начало цвести. Если скосить ее в период активной вегетации, она образует заново в 2-3 раза больше молодых побегов, чем было. Поэтому скашивать амброзию придется в течение всего сезона, чтобы не дать растению начать цвести. Вырывание с корнем. Садоводы считают этот метод самым надежным, однако непростым, так как корни растения могут углубляться до 4 метров вглубь. По мнению специалистов, перед скашиванием стоит попробовать вырвать растения, которые удаляются без огромных усилий. С остальными же придется бороться другими методами. Химический метод. Если зараженная амброзией территория обширна, вручную от этой травы не избавиться. Тогда показано дифференцированное использование различных гербицидов. Но стоит отметить, что на территориях населенных пунктов, в курортных зонах, на пастбищах применение гербицидов категорически запрещено. Вытеснение другими растениями. Специалисты рекомендуют уничтожать сорняк его же оружием — вытесняя другими растениями, газонными травами или многолетниками. Этот метод получил название "искусственное залужение". На сенокосах, пастбищах и территориях возле ферм рекомендуется создавать искусственные фитоценозы из многолетних бобовых и злаковых трав или их смесей (кострец безостый, пырей бескорневищный, житняк, овсяница, лисохвост, эспарцет, люцерна). Такие смеси за два-три года хорошо разрастаются и практически полностью способны подавить амброзию.

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