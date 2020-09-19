Українці страждають від небезпечної рослини: як розпізнати і видалити з ділянки

Восени українці традиційно страждають від алергії на амброзію полинолисту. Ця рослина може викликати симптоматику, схожу на перші ознаки зараження коронавірусом. Для деяких амброзія є більш сильним алергеном і може спровокувати критичні стани. Однак з алергією можна боротися, поступово усуваючи вогнища поширення пилку. Як розпізнати рослину і видалити її з ділянки – читайте в нашій статті.

Як визначити амброзію

Амброзія полинолиста — це яскраво-зелена рослина з ажурними листочками, яка широко поширена в дикій місцевості та містах. На превеликий жаль, ця рослина приносить багато шкоди. Вона відрізняється особливою живучістю і дуже швидко поширюється по території, витісняючи інші культури. Це рослина також належить до групи небезпечних карантинних бур'янів. За зовнішнім виглядом схожа на коноплі, а за розмірами й формою листків нагадує полин гіркий (звідки й назва полинолиста). Стебло і листя опушені. Амброзія цвіте у липні — жовтні; плоди дозрівають, починаючи з серпня.

Амброзія полинолиста (фото: pixabay.com)

Чим небезпечна рослина для людей і рослин

Стрижневий корінь амброзії здатний на 4 метри проникати вглиб ґрунту, а сама рослина досягає висоти 180 см. Розвиваючи потужну надземну масу і кореневу систему, бур'ян стрімко пригнічує всі культури, які знаходяться поряд. Своїм густим листям цей бур'ян створює щільну тінь і закриває від світла культурні рослини. Відзначено, що на засмічених амброзією ділянках врожай різко знижується. Якщо в їжу парнокопитних та інших тварин потрапляє квітуча амброзія, молоко набуває різкий неприємний запах і смак.

Алергологи вважають крихітки пилок амброзії одним з найбільш агресивних алергенів, який поряд з алергічною реакцією здатний викликати й астму. Ніякі інші бур'янисті трави та дерева не мають такого широкого спектра впливу пилку на шкіру і слизові оболонки людини. Алергічна реакція настає при концентрації 25 зерняток пилку на 1 куб. м атмосферного повітря. А одна добре розвинута рослина дає до декількох мільйонів часток. Причому, для контакту з алергеном зовсім не обов'язково, щоб росла амброзія на власній ділянці або пустирі поблизу. Під час потужних атмосферних циклонів, що супроводжуються сильними вітрами, порошинки амброзії можуть подолати величезні відстані.

Найбільш поширені симптоми алергії на амброзію - нежить, свербіж та почервоніння очей, сльозотеча, свербіж шкіри, кашель або хрипи, біль або першіння в горлі. А сама алергія на амброзію майже невиліковна.

Як боротися з амброзією

Садівники та агрономи розповідають, що боротися з рослиною можна чотирма способами, однак найефективніше їх поєднувати.

Скошування. Однак проводити її потрібно до того, як рослина почала цвісти. Якщо скосити її в період активної вегетації, вона утворює заново у 2-3 рази більше молодих пагонів, ніж було. Тому скошувати амброзію доведеться протягом усього сезону, щоб не дати рослині почати цвісти. Виривання з корінням. Садівники вважають цей метод самим надійним, однак непростим, оскільки коріння рослини може заглиблюватися до 4 метрів вглиб. На думку фахівців, перед скошуванням варто спробувати вирвати рослини, які видаляються без величезних зусиль. З іншими ж доведеться боротися іншими методами. Хімічний метод. Якщо заражена амброзією територія велика, вручну від цієї трави не позбутися. Тоді показано диференційоване використання різних гербіцидів. Але варто відзначити, що на територіях населених пунктів, у курортних зонах, на пасовищах застосування гербіцидів категорично заборонено. Витіснення іншими рослинами. Фахівці рекомендують знищувати бур'ян його ж зброєю — витісняючи іншими рослинами, газонними травами або багаторічниками. Цей метод отримав назву "штучне залуження". На сіножатях, пасовищах і територіях біля ферм рекомендується створювати штучні фітоценози з багаторічних бобових і злакових трав або їх сумішей (кострець безостий, житняк, вівсяниця, лисохвіст, еспарцет, люцерна). Такі суміші за два-три роки добре розростаються і практично повністю здатні придушити амброзію.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як відрізнити коронавірус від грипу.

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