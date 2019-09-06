Украинцы стали чаще составлять завещания: названа неожиданная причина

Украинцы все чаще стали составлять завещания, как у государственных, так и частных нотариусов. О причинах обращений украинцев к соответствующим специалистам, и что лучше указать в завещании - в материале Styler.

С начала года государственные нотариусы Киева заверили 3030 завещаний. За весь прошедший год в государственных нотконторах заключили более 5 тысяч завещаний. К частным нотариусам обращались почти вдвое чаще – в 2018 году частники заверили 8,5 тысяч завещаний.

За последний месяц в столице государственные нотариусы открыли 1177 наследственных дел и выдали почти 3 тысячи свидетельств о праве на наследство.

Причем чаще всего к нотариусам обращаются граждане, которые или не хотят отдавать имущество государству, или же сталкивались с разнообразными проблемами наследования.

"Чаще всего завещания составляют или лица пожилого возраста, которые боятся, что "имущество после смерти отойдет государству", или лица, которые в своей жизни уже имели проблемы с наследованием по закону", - комментирует глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Кроме того, рядовые граждане стали чаще составлять завещания из-за распространенных афер с имуществом.

В Украине стали чаще составлять завещания (фото: facebook.com/zhzh_info)

"Киевляне активизировались из-за распространенных афер с имуществом. Мошенники втираются в доверие к пожилым людям, некоторое время действительно им помогают, а потом обманным путем переоформляют свое имущество на третьих лиц и практически выбрасывают людей на улицу. Так было с киевлянкой Натальей Петровной (имена изменены), которая обратилась к одной из государственных нотконтор за правовой помощью. Однажды после прогулки женщина не смогла попасть в собственный дом. Оказывается, Наталья Петровна подписала бумаги, которые ей "подсунула" девушка, что ухаживала за ней. В этом случае удалось обжаловать действия регистратора в суде и вернуть имущество пожилой женщине", - рассказывает Станислав Куценко.

Что именно можно указать в завещании?

Назначить наследника – определить лицо и те права и/или обязанности, которые оно унаследует.

Подназначить наследника – определить лицо, которое получит наследство вместо основного наследника, если тот умрет до открытия наследства или иным образом не сможет принять его (например, будет устранен от наследования или не будет выполнено условие).

Определить объем наследства – если лицо хочет, чтобы лишь часть наследия распределялась по завещанию, другая часть будет наследоваться по закону.

Сделать ответственный отказ. В Гражданском кодексе отдельно раскрывается один из видов отказа, когда на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или другое движимое или недвижимое имущество, завещатель имеет право возложить обязанность предоставить другому лицу право пользования ими. Суть заключается в передаче в собственность или по другому вещевому праву имущественного права или вещи, которая входит или не входит в состав наследства.

Возложить на наследника определенные обязанности, они могут быть любыми – от кремации тела до организации доставки имущества другим наследникам.

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