Украинцы стали чаще составлять завещания: названа неожиданная причина

В 2019 году вдвое больше украинцев составили завещания, чем за аналогичный период прошлого года
Украинцы все чаще стали составлять завещания, как у государственных, так и частных нотариусов. О причинах обращений украинцев к соответствующим специалистам, и что лучше указать в завещании - в материале Styler.
С начала года государственные нотариусы Киева заверили 3030 завещаний. За весь прошедший год в государственных нотконторах заключили более 5 тысяч завещаний. К частным нотариусам обращались почти вдвое чаще – в 2018 году частники заверили 8,5 тысяч завещаний.
За последний месяц в столице государственные нотариусы открыли 1177 наследственных дел и выдали почти 3 тысячи свидетельств о праве на наследство.
Причем чаще всего к нотариусам обращаются граждане, которые или не хотят отдавать имущество государству, или же сталкивались с разнообразными проблемами наследования.
"Чаще всего завещания составляют или лица пожилого возраста, которые боятся, что "имущество после смерти отойдет государству", или лица, которые в своей жизни уже имели проблемы с наследованием по закону", - комментирует глава столичной юстиции Станислав Куценко.
Кроме того, рядовые граждане стали чаще составлять завещания из-за распространенных афер с имуществом.
В Украине стали чаще составлять завещания (фото: facebook.com/zhzh_info)
"Киевляне активизировались из-за распространенных афер с имуществом. Мошенники втираются в доверие к пожилым людям, некоторое время действительно им помогают, а потом обманным путем переоформляют свое имущество на третьих лиц и практически выбрасывают людей на улицу. Так было с киевлянкой Натальей Петровной (имена изменены), которая обратилась к одной из государственных нотконтор за правовой помощью. Однажды после прогулки женщина не смогла попасть в собственный дом. Оказывается, Наталья Петровна подписала бумаги, которые ей "подсунула" девушка, что ухаживала за ней. В этом случае удалось обжаловать действия регистратора в суде и вернуть имущество пожилой женщине", - рассказывает Станислав Куценко.
Ранее мы писали, что в Украине разгорелся скандал вокруг известного интернет-магазина по продаже техники. Некоторые покупатели не могут получить ни оплаченный товар, ни вернуть за него деньги.