Українці почали частіше складати заповіти: названа неочікувана причина

У 2019 році удвічі більше українців склали заповіти, ніж за аналогічний період минулого року
Українці все частіше почали складати заповіти, як у державних, так і у приватних нотаріусів. Про причини звернень українців до відповідних спеціалістів, і що краще вказати у заповіті - у матеріалі Styler.
З початку року державні нотаріуси Києва посвідчили 3030 заповітів. За весь минули рік у державних нотконторах уклали більше 5 тисяч заповітів. До приватних нотаріусів звертались майже вдвічі частіше – у 2018 році приватники посвідчили 8,5 тисяч заповітів.
За останній місяць у столиці державні нотаріуси відкрили 1177 спадкових справ та видали майже 3 тисячі свідоцтв про право на спадщину.
Причому найчастіше до нотаріусів звертаються громадяни, що або не хочуть віддавати майно державі, або ж стикалися з різноманітними проблемами спадкування.
"Найчастіше заповіти складають або особи похилого віку, які бояться, що "майно після смерті відійде державі", або особи, які в своєму житті вже мали проблеми зі спадкуванням за законом", - коментує очільник столичної юстиції Станіслав Куценко.
Крім того, рядові громадяни стали частіше складати заповіти через поширені афери з майном.
В Україні почали частіше складати заповіти (фото: facebook.com/zhzh_info)
"Кияни активізувались через поширені афери з майном. Шахраї втираються у довіру до літніх людей, деякий час дійсно їм допомагають, а потім обманним шляхом переоформлюють їхнє майно на третіх осіб та практично викидають людей на вулицю. Так було з киянкою Наталею Петрівною (імена змінені), яка звернулась до однієї з державних нотконтор за правовою допомогою. Одного дня після прогулянки жінка не змогла потрапити до власної домівки. Виявляється, Наталя Петрівна підписала папери, які їй "підсунула" дівчина, котра доглядала за нею. В цьому випадку вдалось оскаржити дії реєстратора в суді та повернути майно літній жінці", - розповідає Станіслав Куценко.
Раніше ми писали, що в Україні розгорівся скандал навколо відомого інтернет-магазину з продажу техніки. Деякі покупці не можуть отримати ні оплачений товар, ні повернути за нього гроші.