Украинцы спасли от страшных пожаров в Греции жилой дом (фото)

Украинским спасателям ГСЧС удалось спасти от страшных пожаров в Греции жилой дом, а также ряд других объектов.
Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС.
Сводный отряд спасателей во вторник, 10 августа, проводил работы по тушению пожаров территории Северной Эвии, вблизи города Каматриадес.
В результате удалось локализовать низовой пожар по кромке около 4500 метров, а также ликвидировать отдельные очаги на площади 1,2 гектара.
Также ГСЧС-никам удалось спасти ряд объектов от верхового пожара площадью 900 квадратных метров. Среди них:
Фото: Украинские спасатели тушат пожары в Греции (dsns.gov.ua)
Жертвами пожаров в Греции, что пылают уже несколько недель, стали два человека. Тысячи людей остались без домов из-за огня, который уничтожает все на своем пути.
Напомним, что на тушение сильнейших пожаров в Греции Украина отправила отряд из ста украинских спасателей.
Ранее появилось жуткое видео, на котором люди спасаются вплавь, наблюдая как огонь пожирает их дома.