Украинцы спасли от страшных пожаров в Греции жилой дом (фото)

Сводный отряд спасателей во вторник, 10 августа, проводил работы по тушению пожаров территории Северной Эвии, вблизи города Каматриадес.

В результате удалось локализовать низовой пожар по кромке около 4500 метров, а также ликвидировать отдельные очаги на площади 1,2 гектара.

Также ГСЧС-никам удалось спасти ряд объектов от верхового пожара площадью 900 квадратных метров. Среди них:

отдельно расположенный жилой дом,

2 хозяйственных здания,

13 ульев,

23 гектара оливкового и инжирного сада.

Фото: Украинские спасатели тушат пожары в Греции (dsns.gov.ua)

Жертвами пожаров в Греции, что пылают уже несколько недель, стали два человека. Тысячи людей остались без домов из-за огня, который уничтожает все на своем пути.