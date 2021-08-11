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Украинцы спасли от страшных пожаров в Греции жилой дом (фото)

Автор: Светлана Мащенко

Украинским спасателям ГСЧС удалось спасти от страшных пожаров в Греции жилой дом, а также ряд других объектов.

Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС.

Сводный отряд спасателей во вторник, 10 августа, проводил работы по тушению пожаров территории Северной Эвии, вблизи города Каматриадес.

В результате удалось локализовать низовой пожар по кромке около 4500 метров, а также ликвидировать отдельные очаги на площади 1,2 гектара.

Также ГСЧС-никам удалось спасти ряд объектов от верхового пожара площадью 900 квадратных метров. Среди них:

  • отдельно расположенный жилой дом,
  • 2 хозяйственных здания,
  • 13 ульев,
  • 23 гектара оливкового и инжирного сада.

Фото: Украинские спасатели тушат пожары в Греции (dsns.gov.ua)

Жертвами пожаров в Греции, что пылают уже несколько недель, стали два человека. Тысячи людей остались без домов из-за огня, который уничтожает все на своем пути.

Напомним, что на тушение сильнейших пожаров в Греции Украина отправила отряд из ста украинских спасателей.

Ранее появилось жуткое видео, на котором люди спасаются вплавь, наблюдая как огонь пожирает их дома.

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