Украинцы в соцсетях устроили флешмоб "Это моя страна! Я остаюсь!"
В украинском сегменте сетей Instagram и Facebook набирает обороты флешмоб "Это моя страна! Я остаюсь!". Украинцы используют фильтр с соответствующей надписью, снимая видеообращение о том, что не планируют уезжать из страны в случае агрессии России.
Об этом пишет РБК-Украина.STYLER.
Они настаивают, что готовы защищать Украину и ее столицу.
В соцсети фильтр загрузили с официальных страниц партии "УДАР Виталия Кличко". Одним из первых во флеш-мобе поучаствовал известный футболист и "УДАРовец" Александр Шовковский.
Ранее Виталий Кличко вместе с братом Владимиром призвал вступать в территориальную оборону. Он сообщил, что в Киеве процедуру записи в терроборону упростили, и теперь подписание контракта происходит по принципу "единого окна". В "УДАРе" призвали внедрить этот опыт по всей стране.