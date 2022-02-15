Украинцы в соцсетях устроили флешмоб "Это моя страна! Я остаюсь!"

В украинском сегменте сетей Instagram и Facebook набирает обороты флешмоб "Это моя страна! Я остаюсь!". Украинцы используют фильтр с соответствующей надписью, снимая видеообращение о том, что не планируют уезжать из страны в случае агрессии России.

Об этом пишет РБК-Украина.STYLER.

Они настаивают, что готовы защищать Украину и ее столицу. В соцсети фильтр загрузили с официальных страниц партии "УДАР Виталия Кличко". Одним из первых во флеш-мобе поучаствовал известный футболист и "УДАРовец" Александр Шовковский.