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Украинцы в соцсетях устроили флешмоб "Это моя страна! Я остаюсь!"

Новина українською →
Украина, Вторник 15 февраля 2022 18:57
Украинцы в соцсетях устроили флешмоб "Это моя страна! Я остаюсь!" Фото: украинцы в соцсетях устроили флешмоб на фоне возможного вторжения РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В украинском сегменте сетей Instagram и Facebook набирает обороты флешмоб "Это моя страна! Я остаюсь!". Украинцы используют фильтр с соответствующей надписью, снимая видеообращение о том, что не планируют уезжать из страны в случае агрессии России.

Об этом пишет РБК-Украина.STYLER.

Они настаивают, что готовы защищать Украину и ее столицу.

В соцсети фильтр загрузили с официальных страниц партии "УДАР Виталия Кличко". Одним из первых во флеш-мобе поучаствовал известный футболист и "УДАРовец" Александр Шовковский.

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб &quot;Это моя страна! Я остаюсь!&quot;

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб &quot;Это моя страна! Я остаюсь!&quot;

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб &quot;Это моя страна! Я остаюсь!&quot;

Ранее Виталий Кличко вместе с братом Владимиром призвал вступать в территориальную оборону. Он сообщил, что в Киеве процедуру записи в терроборону упростили, и теперь подписание контракта происходит по принципу "единого окна". В "УДАРе" призвали внедрить этот опыт по всей стране.

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