Українці в соцмережах влаштували флешмоб "Це моя країна! Я залишаюсь!"
В українському сегменті мереж Instagram та Facebook набирає обертів флешмоб "Це моя країна! Я залишаюсь!". Українці використовують фільтр з відповідним написом, знімаючи відеозвернення про те, що не планують їхати з країни у випадку агресії Росії.
Про це пише РБК-Україна.STYLER.
Вони наполягають на тому, що готові захищати Україну і її столицю.
У соцмережу фільтр завантажили з офіційних сторінок партії "УДАР Віталія Кличка". Одним з перших взяв участь відомий футболіст і "УДАРівець" Олександр Шовковський.
Раніше Віталій Кличко разом з братом Володимиром закликав вступати до територіальної оборони. Він повідомив, що у Києві процедуру запису до тероборони спростили і тепер підписання контракту відбувається за принципом "єдиного вікна". В "УДАРі" закликали впровадити цей досвід в усій країні.