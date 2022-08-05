Украинцы собирают деньги для семьи, замученной в Буче женщины: у нее осталась 5-летняя дочь

Одноклассники Оксаны хотят помочь

Отмечается, что Оксана поехала к бабушке в Бучу, помочь ей, потому что у той были проблемы со здоровьем и потом уже не смогла уехать потому что попала в оккупацию и исчезла.



Семья искала женщину больше месяца и потом нашли убитой в подвале чужого дома.

Оксану Сулиму убили оккупанты в Буче (фото: facebook.com/sokolyaka)

"Рашистские ублюдки издевались над ней и затем прекратили мучения выстрелом в голову. Не могу представить, как трудно было родителям осознать, что твоего ребенка больше нет, еще и ввиду обстоятельств. У Оксаны осталась 5-летняя дочь, у нее проблемы с сердцем, поэтому неизвестно как сообщить, что мамочка не вернется", - сказано в сообщении знакомых.

Оксана Сулима поехала в Бучу к бабушке, там ее жизнь оборвалась (фото: facebook.com/sokolyaka)

Сейчас одноклассники Оксаны просят всех неравнодушных помочь семье погибшей украинки.

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