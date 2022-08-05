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Украинцы собирают деньги для семьи, замученной в Буче женщины: у нее осталась 5-летняя дочь

Оксану Сулиму убили оккупанты в Буче (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Зверства оккупантов в Буче потрясли весь мир. Захватчики также отобрали жизнь у Оксаны Сулимы, которая приехала в Бучу к бабушке до начала полномасштабного вторжения. У молодой женщины осталась пятилетняя дочка. О смерти мамы ребенку до сих пор не сказали, так как у малышки больное сердце.

Сейчас знакомые Оксаны собирают деньги, чтобы помочь ее семье.

Одноклассники Оксаны хотят помочь

Отмечается, что Оксана поехала к бабушке в Бучу, помочь ей, потому что у той были проблемы со здоровьем и потом уже не смогла уехать потому что попала в оккупацию и исчезла.

Семья искала женщину больше месяца и потом нашли убитой в подвале чужого дома.

Оксану Сулиму убили оккупанты в Буче (фото: facebook.com/sokolyaka)

"Рашистские ублюдки издевались над ней и затем прекратили мучения выстрелом в голову. Не могу представить, как трудно было родителям осознать, что твоего ребенка больше нет, еще и ввиду обстоятельств. У Оксаны осталась 5-летняя дочь, у нее проблемы с сердцем, поэтому неизвестно как сообщить, что мамочка не вернется", - сказано в сообщении знакомых.

Оксана Сулима поехала в Бучу к бабушке, там ее жизнь оборвалась (фото: facebook.com/sokolyaka)

Сейчас одноклассники Оксаны просят всех неравнодушных помочь семье погибшей украинки.

Реквизиты для помощи

Ссылка на банку Моно:

https://send.monobank.ua/jar/9FW1H5vkXh

Номер карточки Моно (Бесхмельницин Володимир)

5375411201435380

PayPal mykyta.kostiuk@gmail.com

Напомним, что в США школьники собрали деньги на модульные дома для украинцев, и приехали в Макаров для установки.

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Буча