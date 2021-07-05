Когда украинцы смогут снять маски? Главный санитарный врач дал ответ

Пандемия коронавируса в Украине и во всем мире заставила людей надеть защитные маски. И весь мир уже почти полтора года мечтает о том моменте, когда можно будет их снять и вернуться к нормальной жизни.

Когда украинцы смогут снять маски и стоит ли ожидать коллективного иммунитета, рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для ТСН.

По словам Кузина, избавиться от масок Украина сможет только в двух случаях: когда вся страна достигнет адекватных уровней вакцинации или, когда весь мир сможет попрощаться с коронавирусом.

Главный санитарный врач отметил, что в ближайшее время маски не стоит снимать даже тем, кто уже вакцинирован от коронавируса.

"Думаю, все уже привыкли к маскам. На самом деле, я бы не советовал их снимать. Почему? Несмотря на уже проведенную вакцинацию, на то, что часть людей, которые переболели, даже на фоне улучшения эпидемических показателей международные организации, ВОЗ, CDC вводят дополнительную норму даже для вакцинированных людей продолжать носить маски, особенно, когда мы находимся в замкнутом пространстве или если у нас недостаточный уровень вентиляции и мы не можем гарантировать, что люди не заразятся", - сказал Кузин.

Он добавил, что в помещениях маски останутся обязательным атрибутом еще надолго.

"Для закрытых помещений скорее всего маски останутся еще на долгое время, пока мы не достигнем адекватных уровней вакцинации или пока весь мир не попрощается с коронавирусной болезнью", - объяснил главный санитарный врач.

На коллективный иммунитет рассчитывать в Украине пока еще рано, так как количество провакцинированных и переболевших в стране не так велико.

"Я бы не надеялся на коллективный иммунитет слишком сильно. Количество украинцев, которые переболели, не сильно большое. Простая математика показывает, что это около 2,5 млн человек. Мы имеем предварительные цифра исследования с определения тех, кто переболел. Предварительные цифры говорят, что по крайней мере 32% переболело. То есть, если 32% уже имеют иммунитет, плюс, если мы сделаем 10 млн прививок, и, учитывая темпы вакцинации, в осенний период мы выйдем на 50-60% иммунитета. Но это недостаточный показатель, чтобы не фиксировали осеннего подъема заболевания", - объяснил Кузин.