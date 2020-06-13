Украинцы смогут регистрировать свои машины в автосалонах: названа дата

Регистрация автомобилей в Украине (фото: freepik)

Эксперимент с регистрацией авто в автосалонах планируется с 2020 по 2022 годы

Зарегистрировать машину в Украине можно будет в автосалоне. Такие планы озвучили в Министерстве внутренних дел Украины. Как сообщается, планируется передача полномочий по регистрации новых транспортных средств автосалонам и торговым организациям (дилерам и дистрибьюторам).

Как говорится в законопроекте, регистрировать в автосалонах Украины можно будет не только легковые автомобили, но и грузовики, а также мотоциклы. Если документ со всеми поправками будет одобрен, то закон вступит в силу через три месяца с момента его публикации.

При этом оформить регистрацию можно будет не во всех салонах. Как сообщается, автодилеры, которые захотят принять участие в экспериментальном проекте, должны будут подписать соглашение с Главным сервисным центром МВД и быть у него на учете как субъект, осуществляющий деятельность согласно "Порядка оптовой и розничной торговли транспортными средствами". Потом дилерский центр должен написать заявление в Сервисный центр МВД и получить одобрение на проведение регистрационных услуг. Последним этапом получения разрешения на регистрацию является то, что дилерский центр должен подключиться к единой информационной системе МВД, и он сможет от имени будущего владельца подавать заявления, проводить идентификацию личности, выдавать свидетельства о регистрации и номерные знаки.

Эксперимент хотят провести в 2020-2022 годах.

Новация позволит покупателю получить регистрационные документы на транспортное средство и номерные знаки непосредственно в помещении предприятия, у которого он приобретается.

Напомним, что в Украине хотят ввести платный проезд на дорогах.

Также мы сообщали, что в Украине появился новый налог на автомобили.

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Автор: Киселева Анна