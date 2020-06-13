Українці зможуть реєструвати свої машини в автосалонах: названа дата

Реєстрація автомобілів в Україні (фото: freepik)

Експеримент з реєстрацією авто в автосалонах планується з 2020 по 2022 роки

Зареєструвати машину в Україні можна буде в автосалоні. Такі плани озвучили в Міністерстві внутрішніх справ України. Як повідомляється, планується передача повноважень з реєстрації нових транспортних засобів автосалонам і торговельним організаціям (дилерам і дистриб'юторам).

Як говориться в законопроєкті, реєструвати в автосалонах України можна буде не тільки легкові автомобілі, але й вантажівки, а також мотоцикли. Якщо документ з усіма поправками буде схвалений, то закон набере чинності через три місяці з моменту її публікації.

При цьому оформити реєстрацію можна буде не у всіх салонах. Як повідомляється, автодилери, які захочуть взяти участь в експериментальному проєкті, повинні будуть підписати угоду з Головним сервісним центром МВС і бути у нього на обліку як суб'єкт, який здійснює діяльність відповідно до "Порядку оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами". Потім дилерський центр повинен написати заяву в Сервісний центр МВС і отримати схвалення на проведення реєстраційних послуг. Останнім етапом одержання дозволу на реєстрацію є те, що дилерський центр повинен підключитися до єдиної інформаційної системи МВС, і він зможе від імені майбутнього власника подавати заяви, проводити ідентифікацію особи, видавати свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки.

Експеримент хочуть провести у 2020-2022 роках.

Новація дозволить покупцеві отримати реєстраційні документи на транспортний засіб та номерні знаки безпосередньо в приміщенні підприємства, у якого він купується.

Нагадаємо, що в Україні хочуть ввести платний проїзд на дорогах.

Також ми повідомляли, що в Україні з'явився новий податок на автомобілі.

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Автор: Киселева Анна