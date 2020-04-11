Когда украинцы снова смогут путешествовать за границу: официальное заявление

Карантин в Украине связан не только с внутренними мерами препятствия распространению коронавируса, но и с закрытием границ для всех, кто находится в других странах. В конце марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что в страну не смогут возвращаться в ближайшее время даже украинцы. Сейчас же замминистра МВД Антон Геращенко рассказал, когда Украина откроет границы для других стран, а наши соотечественники снова смогут путешествовать по миру.

Как сообщается, в ближайшие полгода-год украинцам придется учиться путешествовать внутри страны.

"Даже если пандемия Covid-19 пойдет на спад, то в ближайшие месяцы украинцам не стоит ожидать открытия границ между странами", - считает Геращенко.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в программе "Бацман".

По мнению Геращенко, восстановление международного туризма можно ожидать где-то через год.

"В ближайшие полгода-год Европа и весь мир будут закрыты для туризма", - заверил он.

По словам чиновника, для украинских граждан появится возможность открывать для себя по-новому Украины туристическую. Геращенко призвал туроператоров расширять внутренние туристические маршруты - походы в Карпаты или прогулки по Днепру.

Когда откроют границы и возобновят авиаперелеты

Напомним, что ранее первые два случая COVID-19 были зафиксированы в Николаевской области.