Коли українці знову зможуть подорожувати за кордон: офіційна заява

Карантин в Україні пов'язаний не тільки з внутрішніми заходами перешкоди поширенню коронавіруса, але і з закриттям кордонів для всіх, хто знаходиться в інших країнах. Наприкінці березня глава МВС Арсен Аваков заявив, що в країну не зможуть повертатися найближчим часом навіть українці. Зараз же заступник міністра МВС Антон Геращенко розповів, коли Україна відкриє кордони для інших країн, а наші співвітчизники знову зможуть подорожувати світом.

Як повідомляється, в найближчі півроку-рік українцям доведеться вчитися подорожувати всередині країни.

"Навіть якщо пандемія Covid-19 піде на спад, то в найближчі місяці українцям не варто очікувати відкриття кордонів між країнами", - вважає Геращенко.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у програмі "Бацман".

На думку Геращенко, відновлення міжнародного туризму можна очікувати десь через рік.

"В найближчі півроку-рік Європа і весь світ будуть закриті для туризму", - запевнив він.

За словами чиновника, для українських громадян з'явиться можливість відкривати для себе по-новому туристичну Україну. Геращенко закликав туроператорів розширювати внутрішні туристичні маршрути - походи в Карпати або прогулянки по Дніпру.

Коли відкриють кордони та відновлять авіаперельоти

Нагадаємо, що раніше перші два випадки COVID-19 були зафіксовані в Миколаївській області.