Когда украинцы смогут отдохнуть в Турции и Египте: названы сроки

Отдых в Турции после карантина в Украине и во всем мире будет доступен украинцам, вероятно, только в следующем году. А отдохнуть в Египте, Европе или Азии можно будет не раньше осени.

Пандемия коронавируса привела к катастрофе в туристическом бизнесе, который вряд ли протянет еще несколько месяцев, а скоро посыпятся банкротства.

Турция закрыла границы до конца июля для 16 стран, в том числе и для Украины. Возможно, под конец лета там и откроют некоторые аэропорты на побережье, но украинские туроператоры в этом году в Турцию не полетят, рассказал директор тревел-агентсва, пишет Obozrevatel.

И связано это не только с тем, что границы будут закрыты. Туроператоры не видят смысла начинать программы в Турцию, так как это будет очень дорого. Ну а в Европу и Египет можно будет полететь уже в конце августа - начале сентября.

Что касается цен или all inclusive в Египте, все останется по-прежнему. Так как низкая стоимость и шведский стол являются одними из главных причин, что привлекают туда украинцев, да и не только.

"Если немцу не дать шведский стол и неограниченное количество пива, он просто туда не поедет. А его там ждут!" - говорит эксперт.

Азия откроется для украинцев, уверены туроператоры, только глубокой осенью.

Ранее мы писали, что в Турции сделали важное заявление про all inclusive, который оказался под угрозой отмены.

Также сообщалось, когда в Украине возобновят авиасообщение, как внутреннее, так и международное.