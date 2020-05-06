Когда украинцы снова смогут летать: в Кабмине озвучили сроки

Карантин в Украине и мире привел к полной заморозке авиасообщения. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что уже летом перелеты будут доступны украинцам. Но речь идет пока лишь о внутреннем воздушном сообщении.

А вот относительно международного авиасообщения прогнозы чиновника не очень оптимистичны. Он предполагает, что летом его, скорее всего, не будет. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в эфире "Сніданка з 1+1".

Министр подчеркнул, что открытие международного воздушного пространства зависит не лишь от Украины. Уже сейчас европейские страны, что являются ведущими турнаправлениями, пытаются решить этот вопрос.

"Так, как было прежде, такого не будет точно", - пояснил Кулеба и уточнил, что, скорее всего мир начнет оправляться от пандемии лишь в сентябре.

Заметим, что многие специалисты говорят, что осенью Украину и мир ждет вторая волна коронавируса, так как штамм SARS-CoV-2 сезонный.

Напомним, что международное авиасообщение в Украине прекратилось с 24 марта. В правительстве карантин продлили до 22 мая, но с 11 числа начнутся некоторые послабления.

А вот "Укрзализныця" уже анонсировала, что в первую очередь запустит пригородные электропоезда. О полном восстановлении ж/д сообщения говорить пока что рано.

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