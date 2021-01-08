Украинцы рассказали, в каких магазинах продают "запрещенку" (фото)

В Украине из-за ужесточения карантина 8 января в супермаркетах ввели ограничения на продажу некоторых групп товаров - в магазинах эту "запрещенку" так и оставили на полках и просто заклеили лентами с объявлением о соответствующем постановлении правительства на период локдауна.
Тем не менее в некоторых торговых точках все равно продолжают реализовывать "запрещенные" товары. Об этом рассказали в Facebook-сообществе "Тернопольские сплетни".
Отметим, что Кабмин разрешает продажу бытовой химии и средств гигиены, сигарет, средств для мытья посуды и различных кухонных товаров, но в ряде популярных супермаркетов ("АТБ" и "Сильпо") эти товары - за лентой. В сети "Ашан" купить их предлагают онлайн и в пункте оформления заказов.
Как рассказала Наталия Швайка Репак из Тернополя, в городе некоторые популярные сети продуктовых супермаркетов подошли к локдауну избирательно.
"АТБ Тернополь. Ничего запрещенного не купишь. Зато в EVA и "Копеечка" можно купить все. Локдаун по-тернопольски", - говорится в публикации.
Пользователи сети пишут в комментариях, что подобная ситуация в магазинах наблюдается и в других городах Украины.
Также в сети опубликовали фото с "запрещенными товарами" в супермаркетах.
Как продают товары в супермаркетах во время локдауна в Тернополе (фото: facebook.com/groups/plitky.te)
Согласно решению Кабмина, с 8 по 24 января разрешается работа магазинов, продающих:
Торговать другими группами товаров можно только с осуществлением адресной доставки заказов.
Как сообщалось, 8 января в Украине магазины не продают часть товаров из-за локдауна.
Также мы писали о том, что "Эпицентр" нашел способ работать в локдаун, и рассказывали, как это происходит.