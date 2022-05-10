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Украинцы получат разовую финансовую помощь от государства: кто и сколько получит

Фото: Жертвам войны в Украине будут выплачивать ежегодную помощь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пострадавшим от войны в Украине людям будут выплачивать разовую ежегодную материальную помощь. Такое решение принял Кабинет министров. Деньги получат ветераны войны и нацистских преследований.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 7 мая.

Сколько заплатят людям в 2022 году

Согласно Законам Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований" будет оказана социальная помощь. В этом году выплаты не будут меньше, чем в 2021 году.

В этом году деньги люди будут начислять с июня.

Какие размеры помощи

  • лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин – 4 421 грн – I группа; 3 906 грн – II группа; 3 391 грн – III группа;
  • участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержание их родителей – 1 491 грн;
  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 4 421 грн;
  • члены семей погибших и супруги (супруги) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, супруги (супруги) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не поженились второй раз – 966 грн;
  • члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины – 966 грн;
  • участники войны и бывшие заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 612 грн.

Отмечается, что всего помощь получат около миллиона украинцев.

Как мы ранее писали, пенсии в Украине повысят некоторым людям после пересчета выплат в апреле. Надбавка в среднем увеличилась на 1,5 тысяч гривен.

Читайте также, что переселенцы могут получить 2220 гривен по программе ООН в ПриватБанке.

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Кабинет Министров Украины