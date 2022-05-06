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Переселенцы могут получить 2220 гривен по программе ООН в Приватбанке

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Украина, Пятница 06 мая 2022 16:57
Переселенцы могут получить 2220 гривен по программе ООН в Приватбанке Фото: беженцы могут получить 2220 гривен по программе ООН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme, WFP) начинает выплату денежной помощи внутренне перемещенным лицам в Украине через Western Union. Сумма помощи равна 2 220 грн на человека и до 6 660 грн на семью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате военных действий и которым начислена денежная помощь, могут получить ее через Western Union в ПриватБанке.

После оформления помощи Western Union присылает код перевода в SMS-сообщении на мобильный телефон получателя. Если нет мобильного телефона, надо ввести свои данные на сайте программы и получить код банковского перевода в бумажном виде на текущий адрес проживания.

Получить перевод Western Union от WFP ООН по коду Western Union можно через Приват24 (мобильная и веб), в банкоматах, терминалах самообслуживания, в отделениях банка или зачислить на карту по телефону клиентской поддержки 3700 или в Чат-онлайн.

Все вопросы о получении помощи можно решить, обратившись во Всемирную продовольственную программу ООН (World Food Programme, WFP) :

Напомним, полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты через программу ООН. Министерство социальной политики Украины заключило меморандум о взаимопонимании с Всемирной продовольственной программой ООН. Документом предусмотрено, что внутренне перемещенные лица из числа наиболее уязвимых групп получат дополнительные к государственным программам денежные выплаты.

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ООН ПриватБанк
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