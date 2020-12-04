Украинцы получат платежки за коммуналку с новой статьей расходов

В Украине в платежках за ЖКХ теперь будет новая строчка с расходами - абонплата за коммунальные услуги. Изменение тарифов в первую очередь почувствуют жители домов, которые не выбрали модель организации договорных отношений и где нет ОСМД.

Об этом рассказал эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, речь идет о модели, когда есть прямые договоры на поставку услуги (к примеру - водоснабжение, водоотвод) с квартирами, и в содержание дома и придомовой территории не заложен тариф на содержание этих сетей внутри дома.

Как правило, ОСМД закладывает непосредственно стоимость услуг по содержанию сетей в составляющую тарифа на содержание дома и придомовой территории, в то время, как ЖЭКи этого не делают, объяснил эксперт.

Он также обратил внимание, что общая сумма платежей за содержание дома и придомовой территории не должна увеличиваться, и в платежке просто отдельно выделят разные статьи расходов. Однако на самом деле на практике может быть по другому и подорожание коммуналки возможно.

"Платежка должна быть одна, просто в ней должно быть четко распределено, куда идут средства. Это было бы правильно. Но, как показывает опыт, введение абонентской платы не уменьшит стоимость содержания дома и придомовой территории, а просто еще добавит. А должно было просто в рамках существующего перераспределиться", - рассказал Голубенко.

Дело в том, что поставщики услуг под видом разделения платежей могут увеличивать цену, мотивируя тем, что надо обслуживать внутренние сети.

"Если есть контроль жителей над расходами, то не должна измениться общая платежка. Но как правило монополисты используют это, чтобы увеличить средства, которые они берут с граждан", - сказал эксперт.

Ранее мы писали о том, что в Украине обновили правила оплаты за газ, и рассказывали, что изменилось.

Напомним, что в Украине появится новый механизм тарифов на комуслуги - такое новшество 3 декабря одобрила Верховная Рада.